新冠疫苗｜過敏診所3月至今收逾8千求診信　醫管局6聯網協助分流

政府力推新冠疫苗接種率達七成甚至更高，為有過敏史病人評估的醫院管理局「疫苗過敏安全診所」於3月推出，但輪候時間極長，有病人被排期至2028年，甚至更久。

香港大學醫學院內科學系教授劉澤星今早（11日）於港台節目表示，疫苗過敏安全診所3月至今，收到逾8,000封求診信，近期每日更收到數百封信，對於輪候時間長，他向市民致歉，並澄清其實毋須等候7年，已將個案撥至其他6個聯網協助處理，以加快市診症時間。



劉澤星表示過敏診所收到逾8000封求診信，有近4000人未就診。（資料圖片）

劉澤星表示，由於最近接種疫苗的人數急升，同時不少港人有過敏病史記錄，不少人寄信至疫苗過敏安全診所求助，3月至今已收到逾8,000封求診信，近期每日更收到數百封信。「入嚟嘅信真係海量咁多。」 因此他向市民致歉，指職員需向每名病人致電查詢，即使周末亦沒有停止工作，並澄清實際毋須等候7年才輪候到門診服務，稱已將個案撥至其他6個聯網協助處理，並透過病史診斷市民，能排除98%的無關個案，相信可縮短輪候時間。

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劉指，成立「疫苗過敏安全診所」目的為解除市民的疑惑，雖然外國有指引提供過敏的處理方法，但認為指引容易令人混淆。他解釋，過敏主要分為兩類，包括普通過敏如打針後長紅疹；另一類為嚴重性過敏，如休克性過疹導致氣促，令病人面臨生命危險。

現時過敏診所仍有4,000多人未就診，其中1,000多人接種後過敏，劉認為他們接種第二劑疫苗或不安全，會盡快檢視他們是過敏的原因。他引述美國的數據指，每100萬人接種疫苗，有11人出現休克性過疹，因此疫苗過敏安全診所需防止此類情況。不過他興幸截至現時，全港已接種逾600萬劑疫苗，僅得4人出現嚴重性過敏，相比外國的數據人數較少。