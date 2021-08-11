美食博覽明開鑼禁試食　展商推一蚊和牛、海味搶客　消費券享優惠

香港貿易發展局主辦的美食博覽將於周四（12日）開鑼，連同國際美酒展、國際茶展等將一連五日在會議展覽中心舉行。今年五個展覽共有900個展商參與，當中85% 受訪展商接受至少其中一項電子消費券。

不少參展商為「食住消費券個勢」，推出不同消費券優惠，當中不少優惠亦只限使用八達通，包括湯包買十送一、送贈口罩等。雖然今屆美食博覽禁試食，多間參展商改推限量一元產品吸客，包括「一蚊海味包」、「一蚊和牛福袋」等。

有參展商表明對生意額感樂觀，預計可比2019年上升10%至20%。



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美食博覽將於明日開鑼，今日（11日）不少參展商已達最後籌備階段。（李澤彤攝）

美食博覽將於周四開鑼，今日（11日）不少參展商於展場作最後準備。因疫情關係，今屆美食博覽與往年不同，場內不可試食，會場內不見有熟食攤位。往年入場「掃街」試到飽的情況不再，場內亦有職員手持「禁止飲食」的標誌巡邏。另外，貿發局亦為已接種最少一針的市民，派發合共三萬張門券。

場內有職員手持「禁止飲食」的標誌巡邏。（李澤彤攝）

鴻星集團推30盒1元海味包 有齊鮑魚、花膠、海參

鴻星集團今年1元海味包，內含鮑魚、花膠、海參、雞腳等，限量30盒。集團助理銷售及事務經理譚輝明指，疫情下不少市民避免外出用膳，改為推出海味包，有如提供「出去酒樓食嘅味道」。他對今年生意額感樂觀，在消費券刺激下，希望生意額較2019年有5%至10%增長。另外，鴻星亦設八達通優惠，如湯包買十送一等。譚解釋，因八達通付款速度較快。

對於會場內無法試食，譚輝明亦憂影響銷量，他舉例指「湯嘅味道難以用言語形容，通常啲客試完就即刻買，無得試就差少少囉」。他打算在攤位安裝螢幕，播放湯包的烹調過程及材料等「用畫面搭救」。

Bien Jamon Spanish Food Company總經理侯小姐為美食博覽亦預訂多幾倍貨量，並期望生意額比2019年有10%至20%增長。（李澤彤攝）

主打西班牙黑毛豬火腿及中東乾果等食品的Bien Jamon Spanish Food Company，曾參與上月於會展舉行的零食展，公司總經理侯小姐指，原以為零食展只得小貓三、四隻，故只訂購少量貨品參展，然而當時人流出乎意料，「第二、三日已經無貨，賣晒成個倉嘅貨，補貨都補唔切，之後某啲貨已經要預訂」。

侯指，因此今次美食博覽會準備多幾倍貨量，期望生意額比2019年有10%至20%增長。該公司亦因電子消費券，安裝支援全部4種支付平台的工具。侯小姐稱，目前初步構思，會為使用八達通顧客，提供額外購物優惠。

參展初哥推「1蚊雞煲」 每日下午1時及3時限售10份

第一年參展的展商「樂婷媽媽」推出「1蚊雞煲」搶客，於每日下午1時及3時限量10份。創辦人樂婷媽媽指，以往顧客試食後，購買意欲會更強，惟今年場內不能試食，決定轉用香味吸客，打算在攤位兩邊角落以電飯煲加熱雞煲，再配以抽風機將香味擴散，「希望嚟參加嘅街坊，聞到香味會提高購買慾」。另外，因今年政府派發消費券，故她亦看好今年生意額，如顧客使用電子消費券付款，會額外送贈一個口罩。