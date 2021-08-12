東京奧運｜殘奧港隊團長推薦睇硬地滾球　料熱潮持續︰市民會打氣

港隊在東京奧運取得1金2銀3銅歷史性佳績，令人關注本月24日開幕的殘奧會能否承接氣勢。香港殘奧代表團團長胡小玲今早接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，今屆港隊派出24名運動員出戰，當中有一半人是首次參與，他們下周將陸續出發，並已準備最後集訓。她相信夏季奧運的熱潮將會繼續，「市民會繼續為我哋打氣」，又推薦市民留意硬地滾球，因健全運動員並無該比賽項目，只屬殘疾運動員認可的賽事，形容賽事精彩，每局最後一球可反敗為勝。



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有一半運動員首參與殘奧會

香港殘奧代表團團長胡小玲表示，今屆港隊24個殘疾運動員將出戰8個項目，包括輪椅劍擊、游泳、羽毛球、硬地滾球、田徑、馬術等。她透露，運動員將於下周陸續出發，並已準備最後集訓，認為他們的技術一直有所提升、士氣高昂。

胡指，今屆殘奧有兩項特別的情況，包括首次新增羽毛球項目，分為輪椅組及專業組，港隊亦有派員參加；其次，港隊一半運動員首次取得入場券，證明他們一直努力在世界賽事獲得分數，最終能夠踏上最高舞台。

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受疫情影響 運動員難體院訓練、少應戰國際賽事

胡小玲亦推薦市民可關注硬地滾球，因健全運動員並無該比賽項目，只屬殘疾運動員認可的賽事。她指，世界級硬地滾球非常精彩，就如下棋所需的智慧，每局最後一球可反敗為勝。「過往我哋運動員打逆境戰都好好，好沉著，唔知關唔關香港堅毅精神事。」

她續指，殘疾運動員亦受疫情影響，曾一度不能於體院練習，同時國際賽事已停頓逾一年，國際交流減少，「唔知有冇練咗新招新技術。」她指，但殘疾運動員近一年進行禁閉式訓練，亦令他們的技術及體能有所提升， 「所以呢次殘奧運係非一般嘅殘奧運。」

她亦感謝政府購入播映權，令市民提升關注，並加深社會對殘疾運動的認識，以培訓更多第二梯隊運動員。她亦指，港台將直播殘奧賽事，相信夏季奧運的熱潮將會繼續，「市民會繼續為我哋打氣。」她感謝政府5項支援體育措施，指對殘疾運動員亦有幫助，如劍擊大樓擴建，殘疾劍擊手也可一同使用。

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