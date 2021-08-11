東京奧運｜體院空間與體育發展現樽頸　林大輝︰建新大樓刻不容緩

港隊在東京奧運取得1金2銀3銅歷史性佳績，特首林鄭月娥昨日（10日）公布5項支援體育措施，包括加快興建體院新設施大樓至2024年建成，包括擴展劍擊館、擴大運動科學及醫學中心、額外住宿設施等。

香港體育學院主席林大輝今早（11日）於港台節目表示，體院是30年前設計，已不能容納現時約5,000名運動員，亦與國際一流訓練場地有很大的差距，而體院宿舍床位不足，使用率逾95%，因此房間的容納人數由2人提升至3人，「所以係刻不容緩，再拖落去會好頭痛，有好多瓶頸出現。」



+ 5

林大輝指，體院建成逾30年，雖然相比康文署轄下其他體育設施及會所屬優質，但與國際一流訓練場地相比卻有很大的差距。他解釋，體院已不能容納現時約5,000名運動員，以今屆奧運港隊獲得好成績項目劍擊為例，整個訓練場館僅得15條賽道，最高可容納30人一同訓練，然而劍擊運動員卻超過30人，因此每到放學時間均不敷應用，「劍擊隊有咁好表現都難言可貴。」

香港體育學院主席林大輝。（資料圖片）

訓練地場及宿舍床位均不足

林續指，林鄭月娥早前到體院視察，亦發現15條賽道之間空間不足，令運動員訓練時存在危險，亦因使用率高，沒時間維修，地面僅簡單以牛油膠紙填補。他亦指，現時體院宿舍床位僅得440個，使用率逾95%，因此房間的容納人數由2人提升至3人，需在房間放置第3張碌架床。「所以起大樓係急不容緩，再拖落去會好頭痛，有好多瓶頸出現。」

+ 1

3億元撥款對運動科研有很大提升

林亦指，港隊今屆奧運成績大豐收，市民對運動員支持及期待提高，「我哋壓力都大咗係不爭事實。」他認為，政府即將撥款的3億元，除了對配件措施外，對運動的科研科學亦十分重要。他解釋，現時比賽除了比併運動員的質素及技術外，背後的科研技術亦有關係。例如體院與科大合作研究風洞設計，能幫助運動員於單車或划艇比賽的表現。他亦指，體院設有模擬濕度、氣溫、氣壓不同環境的設備，惟該設備每次只可容納一人，亦開始老化，「3億元絕對有助我哋好大嘅提升。」

▼7月26日張家朗勇奪香港史上第二金▼

