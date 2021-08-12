01消息：港府8.19辦祝捷會為東京奧運選手慶功　獎牌得主未能齊腳

港隊在剛閉幕的東京奧運中，取得1金2銀3銅的歷史性最佳成績，全港市民亦觀看連日賽事直播打氣，隔空支持越洋出賽的運動員。據了解，雖然部份奪牌的運動員例如花劍男子隊成員、李慧詩等，都到了內地酒店隔離備戰下月舉行的全運會，但消息指，港府已預備於下周四(19日)早上，於西九舉辦祝捷會，為已返港的運動員慶功。據了解，勇奪銅牌的乒乓球女團成員杜凱琹、蘇慧音、李皓晴；打入羽毛球混雙四強的謝影雪、鄧俊文等，都會出席。



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消息透露，港府原先希望參加今屆東京奧運的運動員，包括取得男子花劍金牌的張家朗、女子場地單車爭先賽銅牌的李慧詩一同出席今次的祝捷會。不過，港隊有部份運動員均需要參加下月於陝西舉辦的全運會。

由於內地隔離檢疫措施相當嚴格，參加全運會的港隊成員在完成奧運賽事後，便需飛往內地接受21天的隔離檢疫和賽前訓練，以趕及出席9月15日開幕的全運會。

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張家朗、李慧詩未能出席

所以，今次出席祝捷會的獎牌運動員未能「齊腳」。金牌得主張家朗及「女車神」李慧詩由於要參加全運會，已肯定未能出席下周四舉行的祝捷會，至於在兩項女子自由泳項目奪銀牌的何詩蓓則未能確定能否出席。而仍在檢疫隔離的空手道銅牌得主的劉慕裳，或有機會可出席祝捷會。

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今次，港府未能一次過為所有為港爭光的運動員慶祝確實有點可惜。消息指，政府希望在全運會之後，再為所有運動員籌辦一場較大型的祝捷會，慶祝港隊於今屆奧運屢創佳績。

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事實上，港府應是這一兩天才確定會為港隊運動員舉辦祝捷會。因為奧運香港代表團團長貝鈞奇日前表示，今屆奧運港隊成績非常好，理解有很多市民希望能親身向運動員祝捷，但為疫情關係，加上部分運動員已經要備戰全運會，當局仍在商討是否舉辦祝捷會。