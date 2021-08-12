氣候變化不可逆轉　林超英警告人類糧食將不足︰啲魚好牙煙

聯合國領導的政府間氣候變化專門委員會（IPCC）日前發表報告，向人類發出「紅色警告」，稱氣候變化已無可避免及不可逆轉。前天文台台長林超英今早（12日）於電台節目表示，氣候暖化影響魚類等動物的生存，將導致人類糧食供應不穩，自然界細菌亦會侵害人體。林指，即使地球溫度得到控制，但已進入大海熱力卻不能解決，海洋會繼續「加熱」數百年至數千年，不可逆轉事實已經發生，他警告，「若不盡快減排，將來情況會更嚴重，極端天氣仲會維持幾十年。」



IPCC8月9日公布《氣候變化2021：自然科學基礎——IPCC第六次評估報告——第一工作組報告》，稱氣候變化已無可避免，以及不可逆轉，人們避免災難性結果的窗口已在關上，聯合國秘書長古特雷斯稱這報告對人類是一個「紅色警告」。

聯合國報告爆炸性「紅色警告」：氣候變化已無可避免＋不可逆轉

林超英今日在電台節目指，氣候變化令大海變暖，威脅魚類及適應寒冷氣候的動物生存，同時二氧化碳導致海水變酸，影響浮游生物數量，魚類失去食物。「啲魚好牙煙，會唔習慣。大家唔好諗只係熱同落雨一兩個字，係好多連鎖反應。」

林亦指，根據生物學家研究，當氣溫比工業革命前提升2度，生態系統將受到嚴重影響。屆時糧食供應不穩定，自然界的細菌亦會侵害人體。「食嘅野可能少左，病可能就多咗。」

屆時糧食供應不穩，細菌亦會侵害人體，食嘅野可能少咗，病就可能多咗。 前天文台台長林超英

林進一步解釋，當過了2度臨界點，人類社會將無法應對氣候變化的改變，如北冰洋的冰塊能反射太陽光，當冰塊溶化後，海水直接吸收太陽的熱量，惡性循環令地球更熱。

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大海將續加熱數百年至數千年 不可逆轉事態已發生

「依家好多嘢已經不可逆轉，但好多人以為減碳就解決。」林超英指，即使氣溫能夠得到控制，已進入大海的熱力卻不能解決，稱會繼續加熱數百年至數千年，認為不可逆轉的事態已在發生。

林又指，現時只能希望事態不再惡化，認為人類需與氣候變化共存數百年，只有控制才能努力應對。他更警告指，若不盡快減排，將來的情況會更嚴重，「極端天氣仲會維持幾十年。」

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林續指，氣候變化亦對本港帶來影響，例如熱夜由數十年前的數日，升至近年的約50日。雖然雨量或會提升，但他亦估計直至本世紀中，本港將不時出現乾罕的情況。「今年年初罕到同1963年有得比，當時4日1次供水，1次供水4小時。」

港府應考慮在內地投資發電設施 再將電力送回香港

至於政府目標2050年達至零排放，下一步考慮取代天然氣發電。林認為，本港面積過少，建議政府與內地相關部門溝通，於內地投資發電後，將電力運回香港，並叮囑政府要盡快考慮，「發電設備郁下籌備都講緊20年。」