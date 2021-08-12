多12間醫院准探訪家屬須打疫苗　持醫生紙不獲豁免專家批過嚴

醫院管理局去年（2020年）初開始禁止醫院探訪，隨疫情穩定，今年四月起陸續放寬非急症醫院探訪安排，今日（12日）宣布再擴展到12間急症及專科醫院。今次安排與早前有別，醫管局要求探訪者必須完成接種疫苗，即使持有不適合接種疫苗證明書亦無豁免，當局解釋急症醫院病人多、流轉快，要有更嚴謹的防疫規定。有傳染病專家稱，打針無助減少患者傳播力，批評不適合打針者無法探訪「有啲那個」。



醫管局放寬急症及專科醫院探訪安排，不包深切治療病房、傳染／隔離病房及精神科病房。

12間急症及專科醫院下周三（18日）恢復探訪，規定探訪者必須完成疫苗接種，即注射第二劑疫苗後14日，毋須再做檢測。醫管局護理部高級行政經理梁明解釋，急症醫院收症多，病人流轉快，部份病房入住率更可能超過100%較擠逼，亦可能接收確診患者，因此防疫要求較非急症醫院高，目的是保護病人及醫護人員。至於因健康問題，手持不適合接種疫苗證明書人士的探訪安排，梁明表示可透過恩恤安排及視像探訪。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌理解當局要求家屬打針決定，但部份家屬因身體原因暫未能接種疫苗，當局應設特別安排，例如容許一個月探訪一至兩次。

呼吸系統科專科醫生梁子超亦稱，若家屬持有醫生紙證明未能打針，醫管局仍將家屬拒諸門外「有啲那過」，「你敢比打針嘅人探訪，點解唔比其他人探」，強調接種疫苗人士的傳播力依然高企，相信當局要求家屬打針才可探訪，是催谷疫苗接種率手段。

梁明表示，新一輪急症醫院探訪，家屬必須接種新冠疫苗。（資料圖片／張浩維攝）

梁子超稱，放寬防疫規定絕對是建基於疫情平穩，「維持清零做乜都得，維持唔到做乜都唔得」，但政府要守好邊境，一旦社區再有個案例如帶有變種病毒Delta患者，當局亦應要求已打針家屬檢測，當社區爆發疫情，亦要考慮暫停探訪。

12間醫院放寬探訪，包括律敦治醫院、長洲醫院、將軍澳醫院、兒童醫院、眼科醫院、明愛醫院、北大嶼山醫院、仁濟醫院、大埔那打素醫院、北區醫院、天水圍醫院及博愛醫院。每名病人每周可獲探訪一至兩次，每次一小時，每次一人，同時段探訪人數上限為病格內病人兩成。

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梁明稱，急症醫院的病人住院時間不長，因此只會安排留院超過七日，或者需要高度照顧的病人家屬探訪。至於未被納入今次探訪的龍頭醫院例如瑪麗醫院，會視乎今次經驗，預計本月底再擴大探訪安排。

至於非急症醫院探訪安排，家屬毋須打針，可展示探訪前72小時的陰性檢測結果，但完成接種疫苗就可豁免檢測。