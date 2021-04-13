8間公立療養院4.21放寬探訪　每周准1名持陰性報告家屬探訪1小時

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-13 18:00

本港新冠肺炎疫情近日趨穩定，政府宣布將放寬院舍探訪安排。醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（13日）在疫情記者會中透露，由4月21日（下周三）將率先恢復8間療養院的特別探訪安排。每名病人每星期可指定一名家屬，進行一節一小時的探訪，病房職員日內會通知家屬做探訪預約登記。 惟所有到院探訪家屬，必須持有72小時內的陰性檢測報告；至於探訪前14日已完成兩劑疫苗接種者，則可在探訪前24小時，自行購買快速抗原測試及在家中完成檢測。

靈實醫院及另外7間公立療養院，將在下周三起恢復特別探訪安排，每名病人可指定1名家屬，每周採訪一小時。

庾慧玲說，8間療養院包括舂磡角慈氏護養院、黃竹坑醫院、東華三院馮堯敬醫院、靈實醫院、香港佛教醫院、瑪嘉烈醫院荔景大樓、沙田慈氏護養院及博愛醫院田家炳護養院。

有關療養院每名病人，每周可指定一名家屬，進行一次一小時探訪。職員未來數天會通知家屬預約登記。前往探訪的家屬須持72小時內有效的陰性檢測證明，定期探訪者則可每周測試。

療養院友的家屬，探訪時須持72小時內有效的陰性檢測證明。（資料圖片／梁鵬威攝）

至於在探訪前兩周已打兩劑新冠疫苗者，則可自行購買快速抗原測試試劑，並在探訪前24小時在家中測試，到院舍時再向職員提供陰性結果核實，屆時須出示能顯示測試時間、日期的自拍照，以及試劑說明書。若屬緊急採訪，家屬亦要在兩日內向醫院補交陰性檢測證明。

醫管局其後發新聞稿補充，院友家屬探訪前24小時內，可在醫管局網頁或HA Go流動應用程式中，預先填寫健康申報表，並將系統發出的二維碼，出示予病房職員。

醫管局︰會適時檢討 情況許可會擴至更多醫院或病房

醫管局表示，重啟特別探訪安排，是經中央指揮委員會、傳染病及緊急應變中央委員會詳細討論及評估後決定。醫管局將按疫情發展，適時檢討安排，情況許可下會擴至更多醫院或病房。庾慧玲期望市民理解疫情下探訪存在局限。醫管局亦會視乎情況安排視像及恩恤探訪。

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