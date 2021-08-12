JUPAS放榜｜中大醫科生70%經聯招取錄　與去年相同　包攬四狀元

大學聯招今日放榜，中大醫學院公布聯招生人數，今年透過大學聯招共取錄186名考生，佔學額70%，與往年相同，但仍較2019年聯招生比例達九成為低。另外，今屆文憑試總共誕生7位考獲7科5**或以上的狀元，當中有四人將入讀中大醫科。



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本地學生報大學有兩條途徑，包括可持文憑試成績，經大學聯招報讀，或憑國際文憑（IB）、普通教育高級程度證書（GCE A-levels）經非聯招途徑申請。今年本港總共誕130名IB狀元，為歷年之冠，令人關注兩大醫科聯招學生比例。

中大醫學院今日公布，今年醫學科課程取錄186名DSE生，而聯招生比例佔學額總數70%，水平與去年情況相同，但仍較2019年聯招生比例達九成為低。

至於今屆文憑試共誕生7位考獲7科5**或以上的狀元，其中四人將入讀中大醫科，分別為拔萃女書院的陳愷盈、聖士提反女子中學的陳樂融、英華書院的程朗，以及伊利沙伯中學的梁博賢。

環球醫學課程中位數47分 全港收生最高分學科

獲中大醫學院取錄的186名考生中，以文憑試7科計算，內外全科醫學士收生成績中位數是43分，環球醫學領袖培訓專修組別收生成績中位數是47分。中大指，環球醫學已連續8年成為全港收生成績中位數最高分的學科。

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