JUPAS放榜｜7名DSE狀元6人讀醫　中大成贏家　港大勝在或留住狀元

大學聯招（ JUPAS ）今日（12日）放榜，今屆DSE文憑試的七名狀元當中，六人首選醫科。中大表示，一位考獲八科5**的超級狀元及三位考獲七科5**的狀元，獲取錄入讀「醫學神科」——環球醫學領袖培訓專修，繼2019年後再次囊括超過一半狀元。



另三名狀元則獲港大取錄，當中屯門保良局董玉娣中學超級狀元趙爾納一如他所願，入讀計量金融學，一名女超級狀元最終選擇港大的醫科，另相信原本計劃到英國劍橋大學讀法律學的拔萃女書院狀元李卓藍，也獲港大醫學院取錄，若她最終決定入讀，港大可謂成功留住人才。



▼7名DSE狀元7.21放榜日披露選科傾向▼



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2萬人獲派學士或副學位課程

大學聯招處公布，今年共有40,658人參與聯招，當中共20,035人，即49.28%獲正式取錄資格，比去年48%多。獲取錄資格的逾2萬人中，當中15,147人獲派八大或公開大學的學士學位課程，其中75%或1.4萬人獲派首3志願（Band A）；另外有4,543人獲副學士學位或高級文憑取錄；至於SSSDP「資助計劃」的全日制學士學位課程，共取錄3,491人。

獲正式遴選取錄資格者，須於周五（13日）下午5時前，繳交5,000元留位費。至於有申請覆核文憑試成績的申請人，若成功覆核，可在8月19日透過聯招帳戶，嘗試申請報讀較高次序（成績要求更高）的課程。

今屆七名7科5**狀元——三名超級狀元（數學科必修部分和延伸部分均得5**）及四名狀元，在7月21日放榜當日，除了屯門保良局董玉娣中學狀元趙爾納表示首選港大計量金融學，以及拔萃女書院狀元李卓藍稱計劃升讀英國劍橋大學法律系，其他五人均擬在港修讀醫科，當中超級女狀元嘉諾撒聖瑪利書院余尚穎和拔萃女書院陳愷盈仍未決定選中大或港大醫科，而聖士提反女子中學女狀元陳樂融、伊利沙伯中學男狀元梁博賢和英華書院狀元程朗都表示鍾情中大醫科。

▼2021年7名DSE狀元▼



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中大：取錄半數考獲六科5**或以上考生

中文大學表示，今年共取錄3,066名聯招生，校方稱錄取近半數全港考獲六科5**或以上的考生，包括一位考獲八科5**及三位考獲七科5**的考生，全入讀醫學「環球醫學領袖培訓專修」；另外八位考獲六科5**的考生，分別入讀醫學、「環球醫學領袖培訓專修」及環球商業學。中大指全港考獲一科5**成績或以上的考生，近四成獲中大取錄。

中大續指，以最佳五科成績中位數計算，全港收生最高分的十個課程中，四個為中大課程，分別為醫學「環球醫學領袖培訓專修」、醫學、環球商業學和計量金融學及風險管理科學；而醫學「環球醫學領袖培訓專修」今年錄取共33名考生，是推出以來連續八年成為全港收生成績中位數最高分的學科。

中大今年亦透過「校長推薦計劃」取錄了139位新生。

▼保良局董玉娣中學「超級狀元」趙爾納放榜日情況▼



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港大取錄115名DSE成績屬首1%尖子

香港大學表示，今年有13名學生考獲最佳文憑試成績，以「明德學子」身份入讀港大，當中包括3名考獲七科5**的狀元。他們一人獲取錄讀理學士（計量金融），二人獲取錄讀內外全科醫學士；其餘則入讀理學士（測量學）、文學士，牙醫學士、理學士（言語及聽覺科學）、教育學士及社會科學學士、工學學士、法學士、科研專才啟導課程、法學士及社會科學學士（政治學與法學）等課程。他們會獲得10萬元或以上的「明德學子」獎學金作爲獎勵。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅教授表示，他們的成績非常優異，足以選讀任何所謂「神科」，最終他們按自己的興趣報讀心儀課程，涵蓋各個學術領域，對此非常欣賞。

另外，港大今年新增「文憑試Top 1%獎學金」，獎勵成績在今屆文憑試中屬最頂尖1%的新生。今年共取錄115名尖子，每人可獲50,000元或以上獎學金，港大期望他們善用獎學金，擴闊視野，創意創新，參與國際交流等，累積更多經驗，增值自己。

本屆最佳6科及最佳5科的平均收生分數，分別為32.92 及28.78分，皆較去年高。港大今年亦取錄了63名本地非華語考生，人數為全港最多。

▼嘉諾撒聖瑪利書院「超級狀元」余尚穎放榜日情況▼



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中大港大各取錄一位超級女狀元

按中大公布，相信取錄了首選中大醫科的聖士提反女子中學陳樂融、伊利沙伯中學梁博賢和英華書院程朗；至於所取錄的超級女狀元是嘉諾撒聖瑪利書院余尚穎，抑或拔萃女書院陳愷盈，有待進一步公布，而她們當中一人是入讀港大。

在7月21日當日只有五名狀元表示首選科，但中大及港大卻共取錄了六名狀元入讀醫科，即有人改變計劃。按港大公布，一名狀元入讀計量金融學，相信為屯門保良局董玉娣中學的趙爾納，剩下來只有原擬往英國劍橋大學法律系的拔萃女書院狀元李卓藍，相信是她選擇港大醫學，若她最終接受港大學位，港大可謂成功在劍橋手中搶回狀元。

科技大學今年經大學聯招取錄1,910名文憑試學生。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

科大特別取錄36名DSE核心科失手考生

科技大學表示，今年經大學聯招取錄1,910名文憑試學生，入讀考生最佳五科平均成績為5級。量化金融學課程為科大本屆平均收生成績最好的科目，取錄的20位學生中，最佳五科的每科平均成績為5*或以上。

另外，有36人在文憑試核心科目中「失手」，未達3322級（依次中英數及通識）要求，但因整體表現優異經特別考慮後獲科大不同學院取錄。

教育大學今年經聯招取錄約902名文憑試考生，並透過彈性收生方法取錄共24位聯招申請人。（資料圖片）

教大城大透過彈性收生方法取錄數十學生

理工大學則表示，經聯招取錄2,322名DSE學生，今年取錄的學生中有1人為考獲最少5科5**，學士學位課程5科最佳成績的平均分為24分。另外，有181人經傑出運動員推薦計劃獲理大取錄，其中118人獲有條件取錄或額外加分；502人經校長推薦計劃獲取錄，其中162人獲有條件取錄或額外加分。

至於教育大學，今年經聯招取錄約902名文憑試考生，並透過彈性收生方法取錄共24位聯招申請人。嶺南大學指，今年收生情況與往年相若。

城大表示，今年採用彈性收生安排，若學生在四個核心科目其中一科的成績低於相關課程入學要求一個級別，而其「4+2」成績達相關學院之分數要求及面試表現優異，並經課程入學委員會審批其入學資格，學生或有機會獲取錄，今屆聯招共有15名申請人經彈性收生安排獲得取錄資格。

▼伊利沙伯中學首名DSE狀元梁博賢放榜日情況▼

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中大港大取錄精英運動員

另外，中大特別提到，政府民政事務局頒發的「多元卓越奬學金」每年全額資助在體育、藝術和社會服務等非學業方面有卓越表現的中學生入讀學士課程。中大今年取錄了15名得奬者，他們分別入讀藝術、歷史、音樂、健康與體育運動科學、工程學、醫學、護理學、建築學及社會工作。

中大續指，今年獲頒「運動員獎學金」的有22人，分別在游泳、劍擊、跆拳道、越野賽、田徑、羽毛球、乒乓球、籃球、手球、欖球、足球、壘球、網球及排球有傑出表現，其中4人是港隊代表、15人是香港青年軍、另有3人為學界體育聯會精英。

港大表示，今年透過精英運動員推薦計劃取錄了21名優秀運動員，他們擅長的運動項目包括劍擊、游泳、羽毛球、手球及跆拳道等，校方指他們的學術表現亦非常優異。另港大取錄了63名本地非華語考生，人數為全港最多。他們將入讀環球工程及商業課程及新聞學學士等課程。