硬地滾球港隊代表張家棟　大腦麻痹致DSE要代筆　目標參加殘奧

上課寫筆記、閒時上網打機、課後打藍球，對普通中學生來說平平無奇的日常活動，對患有大腦麻痺症的張家棟來說卻不容易。

張家棟是今屆文憑試考生，亦是香港硬地滾球隊代表，他出生時腦部受損，對肌肉控制及協調有困難，不能書寫或走路，但他未想過放棄，反而努力兼顧學業及打波，坦言「又要讀書，又要訓練，話唔辛苦就假嘅」，但又說「當你好鍾意一樣嘢嘅時候，你係唔會覺得攰」。



無法行走或書寫 考試要口述再靠代筆

現年20歲的張家棟，是22周早產嬰兒，小腦內的杏仁體未發育成熟，導致控制和協調肌肉以至平衡都有困難，需要輪椅代步，亦難以寫字，考試需要口述答案並靠代筆員書寫。

文憑試上月放榜，張家棟是考生之一，他提到考數學科最困難，因為指示必須清晰，以免有作弊之嫌，如遇上畫圖題目就更加複雜，「因為我指唔到畀代筆員睇，要用格仔紙，講『唔該由第二行第三格，連到第六行第一格』」。

疫情嚴峻導致要上網課，張家棟直言跟不上進度，因他不能打字，需要等實體本寄來，再由父母代筆書寫，亦不能報讀「雞精」補習班，張媽媽指「佢當時都會有啲患得患失」。他利用吃晚飯前後的空餘時間溫習，自訂時間表，把握每分每秒，最後雖未能達到入讀本地大學的最低收生要求，但表示已報讀香港浸會大學的基礎課程，希望鞏固學業根基，同時發掘個人興趣，尋找未來可行及適合的發展方向。

指讀書是唯一出路 不想成為社會負累

面對重重難關，張家棟始終未有放棄，因他認為「讀書係殘疾人士唯一嘅出路」，不能靠體力勞動謀生，又説「我唔想成為社會負累，想貢獻社會」。他現時在香港紅十字會總會實習，負責核對捐款資料，暑假結束後，會到浸會大學就讀基礎文憑課程。

腦癇症加手肘外翻 「因禍得福」學新技巧

張家棟2007年初次接觸硬地滾球，「當初覺得啲波碌吓碌吓，好似幾得意，同埋有啲策略諗吓」，至2011年被香港隊教練發掘進隊，他坦言「其實訓練係好辛苦同悶，因為肌張力每日都唔同，有時練好耐都黐唔到（目標球）」。

張家棟曾患上腦癇症，容易抽筋，要改用管道打波，痊愈後用「下手」打，卻出現手肘外翻，教練又讓他改學「上手」投球，他兩次均沒有氣餒，只跟自己說「唔緊要，慢慢嚟」，他認為最重要是保持放鬆，更覺得學習到不同投擲技巧是「因禍得福」。

心態決定表現 殘奧是終極目標

訪問時張家棟有點緊張，由父母全程緊牽，避免他過度移動。他提到情緒對其生理反應影響大，如太激動，肌肉難以放鬆，投球會有大偏差。最印象深刻是出席2017年亞洲青少年賽，對手是實力強大的南韓及伊朗，他自知勝算低，反而沒有太大壓力，終以2比1及6比3取勝，惜後來心態未調整好，以為自己穩能出線，結果卻以1比7大比數落敗日本。

張家棟平日會看不同國家選手的比賽影片，代入其中，比較其他人的打法。他表示短期目標是參加國際賽事，累積經驗，又笑稱「殘奧係終極目標」。

父母常伴左右 支持兒子兼顧學業和運動

訪問期間，爸爸幾度餵張家棟喝水，張指兩次出賽，爸爸均以助手身分陪伴出隊。由於投球的力量可能導致輪椅翻側，爸爸負責扶著輪椅並控制方向，他說「同爸爸好有默契，偏左定偏右，爸爸都知」。

練習過程中，媽媽會幫忙磋球和執球，笑言「一日執成幾百個波！」但表示很高興兒子從硬地滾球中找到自信，同時擴闊圈子，「唔同層面嘅人都用身教幫我個仔」。倘若兒子能平衡學業和運動，她會繼續支持。