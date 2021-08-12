青年涉販毒案無端坐冤獄　終上訴得直　張達明嘆：無端端坐咗五年

有青年涉因司法不公險坐冤獄。一名20歲馬姓青年，年前涉答應洪姓友人借出地址收取包裹，但報稱不知內藏逾1公斤可卡因，最終亦沒有收件，惟事後與朋友雙雙被控企圖販毒罪，及後朋友獲撤控。青年前年被裁定罪成判囚23年，昨終上訴得直，當庭釋放。

代表馬姓青年上訴的港大法律學院首席講師張達明，今(12日)於商台節目講述事件原由，披露當事人原代表律師由被捕洪姓友人的親戚介紹，並游說其認罪以換取減刑，涉嫌利益衝突。律政司其後堅持繼續起訴馬姓青年，終致冤案。張達明形容其當事人是單純的年輕人，「我戥呢啲年輕人好慘，咁勤奮嘅後生仔，無端端坐咗五年監。」

他又引述上訴判詞指，控方似乎將無辜的人定罪，但就放生懷疑刑責更重人士，案件亦有很多疑點，上訴人原有的法律團隊亦有問題，惟他相信，要追究律政司有一定難度。



港大法律學院首席講師張達明指，健仔是勤奮及單純的年輕人，對於其遭遇感難過。(資料圖片)

上訴庭昨推翻一名青年企圖販毒案的定罪，並裁定案件毋須發還重審。已取得當事人「健仔」同意透露詳情、港大法律學院首席講師張達明於商台節目表示，案件事發於2016年，當時年僅20歲的上訴人馬家健，答應朋友洪志謙（音譯）借出地址收取包裹，他並沒有領取郵件，但在執法行動中被捕，該名借地址的洪姓朋友隨後同樣被捕。海關在該名洪姓友人的住所搜獲毒品。

案件原審時 被告由被捕友人親戚介紹案底累累師爺跟進

張達明表示，上訴人原有的法律團隊，由被捕友人的親戚介紹，負責跟進的人並非律師，而是一名案底累累的「師爺」，並叫上訴人認罪，以換取減刑，「好離譜，佢唔係正式律師，仲要犯過強姦、搶劫和恐嚇，居然可以做師爺，在律師樓頭銜為政治訴訟經理。」

張達明續說，該師爺以健仔認罪的條件，交換律師司撤銷洪姓被捕青年較重的販毒罪，律政司遂改在區域法院控告洪藏毒罪，終判兩年，但撤銷其販毒罪。

張達明指﹐健仔還柙期間，有囚友向健仔告知案件不妥，健仔遂向爸爸轉達，適逢爸爸退休前在大律師樓任職派遞員，他的前僱主勸他申請法援上訴。

法官曾質疑律政司決定

審訊期間，法官曾質疑律政司決定，惟律政司堅持控告健仔，張引述法官曾不滿指：「你咁講好易咯，但萬一健仔有罪，要判20幾年很荒謬。」法官曾批評控方將法庭牽扯至司法不公。不過，最終健仔被陪審員以五比二裁定罪成，判監23年。

健仔等候上訴坐監期間 父親癌症過身未能陪伴

張達明認同今次上訴得直，是「遲來的公義」。他指，健仔入獄前是勤奮的年輕人，兼職收入萬多元，修讀職業訓練局課程，「如果佢係販毒集團一份子，點會要日日捱更抵夜日頭讀書、夜晚去拉麵檔兼職？」他又替其不值：「我戥呢啲年輕人好慘，咁勤奮嘅後生仔，無端端坐咗五年監。唉，有一樣我好可惜，佢爸爸上年年底因癌症過身，健仔仍然坐緊監。」



對於師爺及律師行所涉責任，他指不排除有後續，遂不作評論。但根據法律人員守則，律師行倘知悉職員曾涉不誠實案底，應不可僱用。

張達明：追究律政司有難度

至於可否追究律政司？張達明則指有難度，制度上政府設特惠補償機制，可向蒙受冤獄人士人賠償，「但很少行使，過往只有一次賠過畀我曾經幫忙的人。」他又慨嘆指，「這不涉政治，很多小市民唔識法律，但判咗罪。你冇律師代表上訴大多會輸。」