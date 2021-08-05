港大禁「哀悼」刺警疑兇學生入校園　張達明稱難過：已辭任校委

港大學生會評議會上月一度通過「哀悼」七一刺警案疑兇動議，港大校委會昨日（4日）傍晚宣布，決定所有參與會議的學生，無限期禁止進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告。

香港大學法律學院首席講師張達明今早（5日）於商台節目上表示，對港大決定感到難過，認為校方本身有紀律研訊程序，但今次校方未經研訊直接處分。他昨晚已經通知校方，辭任校務委員會委員一職。



拒直接回應辭任是否與校方決定有關

張達明表示，沒有參與昨晚校委會的會議，本身也是臨時收到緊急會議的通知，但基於另有事務無法出席，最終也沒有收到討論文件，不知道具體討論內容。他透露昨晚已正式辭任校委會成員，但未有正面回應是否與校方上述決定有關，只表示「有好多因素，希望專注做一些有能力做的事」。

被問到對校方決定有何看法，張達明指學生確實做得不對，但已經道歉，大學應是培育學生有錯能改的地方。他提到，校方本身有紀律研訊程序，有規有矩，由紀律委員會聽取學生申辯下再作決定，但是次決定似乎有「越權」嫌疑。他指，暫時未見學生面對嚴重的法律風險，而即使學生當日行為可能構成違法，在無罪假定原則下，學生甚至連被檢控都未有，質疑是否應如此變相褫奪學生學習的權利。

他指，學生下一步或可諮詢法律意見，因一日仍是學生，於法律上和港大都有合作關係，雖然校方也有紀律處分的權利，但始終今次校方在程序上未必站得住腳。

梁振英：是有錯能改還是姑息養奸？



全國政協副主席、前特首梁振英在Facebook引述張達明說法，「想問問張達明，港大學生近年屢屢犯事，到底是『有錯能改』，還是姑息養奸？」

▼7月9日 港大學生會幹事會道歉並辭職▼

