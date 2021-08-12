無業漢涉姦前度案 事主稱另一次遭侵犯時被求婚 但已原諒對方

分手後仍與前度保持性關係的中年無業漢，涉禁錮強姦前女友案今（12日）續。女事主繼續作供，稱自己當時因擔心反抗會再遭被告襲擊，於是二人才會性交，期間被告更向她稱：「點解你咁憎我，下面都會濕？」而她事後報警時，向警方透露另一次強姦事件，她稱被告當次強姦她時曾向她求婚，當次她未有報警，因為覺得被告只是因為愛她，而她亦原諒了被告。



被告蔡偉強（57歲，無業）被控於‪2019年10月20日至11月12日‬期間，兩度在沙田單位強姦及襲擊女子，以及非法禁錮X。X於案事發時40歲。

被告於強姦X 謂：「點解你咁憎我，下面都會濕？」

女事主X今日繼續作供，指她遭被告襲擊後，按他的指示入了房，被告接著便要求要與她性交，她搖頭拒絕，但被告稱如果當日不發生性行為，「下次要補返」。X擔心反抗會再遭被告襲擊，於是二人開始性交。性交期間，被告更向她說「點解你咁憎我，下面都會濕？」

X承認和被告拍拖時 自稱「娘娘」

X表示，過程中她曾叫痛及哭泣，而被告更在她體內射出部分精液，X堅持她並不同意性交。而X報警後，向警方透露早前發生的另一次強姦事件，又稱被告在強姦她期間，向她求婚，但她沒有答應，當次她未有報警，因為覺得被告只是因為愛她，而她亦原諒了被告。

辯方盤問X時提出，X視自己為專業人士，又會自稱為「娘娘」，稱被告為「太監」，X承認二人拍拖時曾自稱「娘娘」，但沒有印象有叫被告為「太監」。

案件編號：HCCC187/2020