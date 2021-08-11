無業漢涉強姦前度　事主稱拒慶生提議後　被告發怒威嚇紅酒插下體

分手後仍與前度保持性關係的無業漢，涉禁錮強姦前女友，案件今（11日）在高等法院續審。女事主供稱，她拒絕被告的慶生提議後，被告便發怒動粗，又拿出紅酒要求她喝，但卻不滿她「飲咁少」，便用紅酒指向其下體，問她是否想他將酒樽插入下體，更曾將帶有漂白水味的毛巾遞向她。女事主亦透露得知被告患有精神病。



被告蔡偉強（57歲，無業）被控於2019年10月20日至11月12日期間，兩度在沙田單位強姦及襲擊女子X，和非法禁錮X。

被告涉用褲子綁著事主雙手 謂：「今日黎個了斷」

事發時40歲的女事主X今日繼續作供，她指事發前兩個月已向被告提分手，但被告曾因不想分手，在她的家中大吵大鬧，以致X要報警處理，之後二人分分合合，直至當年近10月中。雖然後來二人正式分手，但仍保持朋友關係。

2019年11月11日晚，X與被告晚飯後返回家中，但被告擁有其家中鑰匙，後來突然進入她的家中，又提議訂酒店替她慶祝生日。她拒絕被告後，被告發怒，大力掐她的頸項，但後來又放開手，自行走出露台。

X續指，被告從露台返屋內後，又拉她到床上，脫下她的褲子及內褲，並用褲子綁著她雙手，更不斷罵她，曾向她說：「今日黎個了斷。」及後，被告又拿出紅酒要求她喝，由於她當時姿勢是趴在床上，於是只喝到一小口，被告不滿她「飲咁少」，更將紅酒指向其下體，問她是否想他將酒樽插入下體，X當時哭著搖頭說「唔好」，並大口喝了兩口。

曾拿出電話 稱要拍攝事主私處

被告後來又曾拿出電話稱要拍攝她私處，亦將帶有漂白水味的毛巾遞向她，之後突然鬆綁她，並著她報警，X當時表示不會報警，但會帶被告看醫生。X亦透露得知被告患有精神病。

被告表示不想看醫生後，向X問道之前誰教她報警，要X供出該人，又稱「識古惑仔，俾錢就可以斬死佢」，但X未能回答問題，被告又再大力掐她頸，令她頭撞牆壁，亦將X的頭塞到裝載衣物的膠箱中。

案件編號：HCCC187/2020