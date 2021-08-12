JUPAS｜「探花」追風小子棄神科　選讀港大測量學　盼推環保建設

大學聯招今日放榜，在文憑試考獲5科5**的「探花」陳浩軒，獲港大理學士（測量學）取錄。陳浩軒自小對氣象產生興趣，並關注環保議題，自中一起建立有關追風及氣候變化社交平台專頁，以提升大眾的環保意識。文憑試成績彪炳。

浩軒說，家人曾勸他考慮報讀「神科」課程，但他對未來目標清晰，測量學課程是其志趣所在，終成功說服家人。他強調大學選科最重要按個人興趣選擇，「不要被分數牽著鼻子走。」



文憑試「探花」陳浩軒曾參與香港傑出學生選舉頒獎典禮。（受訪者提供圖片）

文憑試「探花」陳浩軒是港大13位「明德學子」獎學金得獎人之一，畢業於新界鄉議局元朗區中學。他自小已對天氣、颱風等現象產生興趣，並博覽氣候書籍和天文知識，又一直關注環保議題。

浩軒自中一起，成立有關追風及氣候變化的社交平台專頁，五年來持續更新專頁，介紹氣候、環境相關的知識，亦訪問不同環保人士，提升大眾環境保護意識，專頁已累積過千關注者。

家人曾勸讀「神科」 終成功說服家人

浩軒認為，要解決城市氣候和環境問題，首要協調人類活動與自然生態，故對城市建築及環境研究產生興趣，決心入讀港大理學士（測量學）課程，最終如願。

文憑試成績彪炳，浩軒說，家人曾勸他考慮報讀「神科」，但他堅持意向，因課程是志趣所在，未來目標方向清晰，盼以城市規劃專業，建設可持續居住環境，應對氣候變化議題，終成功說服家人，並獲他們支持。他強調，大學選科最重要按個人興趣選擇，「不要被分數牽著鼻子走。」