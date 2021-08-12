東京奧運｜李靜回港後驚覺變「網紅」　蘇慧音：輸都要輸得精彩

東京奧運已告一段落，港隊取得一金兩銀兩銅的歷史性佳績，當中香港乒乓球女子代表團亦取得好成績，甚至有份勇奪銅牌。

乒乓球代表團已凱旋回港，並正在酒店隔離檢疫，今日（12日）更在視像會議大談得獎感受及比賽點滴，當中教練李靜更形容，在他心目中銅牌已等於「金牌」，「因為全世界人爭一塊牌！大家同唔同意啊？」「大師姐」李皓晴表示，希望用獎金買車「圓心願」，更笑言：「唔知我媽咪會唔會同意。」



李靜表示，回港後才知自己成為「網紅」。（鄭子峰攝）

李靜：銅牌已等於金牌

被問及如何評估港隊與奪得金、銀牌的中國隊及日本隊的差距、日後港隊能否追上他們等，李靜表示贏取銅牌已很高興，在他心目中更已等同金牌。「中國隊攞金，正常嘅！東道主（日本）攞第二呢，都係正常嘅！我哋攞第三，係我心目中係好大意義，等同於金牌！因為全世界人爭一塊牌！大家同唔同意啊？」

早在2003年，小時侯的蘇慧音曾參加恒生新一代大比拼比賽（圖左），並贏得亞軍。（鄭子峰攝）

市民商場觀賽 熱鬧如追星

奧運比賽當日，不少市民到商場的大螢幕前觀賽，氣氛熾熱。香港女子乒乓球代表團球員蘇慧音表示，事後有人傳送了照片給她，令她發現原來不少人支持香港運動員。「其實內心好感動，啲人仲要話自從Mirror有咁多人聚集係到睇之後，都無人咁樣聚集過。」蘇慧音說，「比賽就算輸，都要輸得好精彩、完全展現到自己體育精神，先可以對得住咁多香港市民嘅支持。」

2003年，小時侯的蘇慧音曾參加恒生新一代大比拼比賽，並贏得亞軍。（恒生銀行提供）

不覺得自己是「網紅」

李靜在奧運頻爆「金句」，被問及事後有否看回大眾的評價、市民對球員的支持是否「強心針」等，李靜坦言，回港後才知自己已成為「網紅」。「返到香港，朋友話畀我聽，先知我做咗網紅，但我唔係覺得好紅囉！因為我好專注球隊嘅發展、比賽、氣氛入面。」

杜凱琹表示，希望到北京天安門觀看升旗禮。（鄭子峰攝）

杜凱琹想去天安門看升旗禮

有記者表示，香港乒乓球代表團球員杜凱琹曾提及想到北京天安門觀看升旗禮，杜凱琹稱小時候已去過，但今次贏得獎牌後，希望可以再去一次。「特別想係朝早嘅時侯去，因為朝早有升旗儀式，所以想再去多次⋯作為每一個中國人，去天安門睇一次升旗儀式係一件好自豪嘅事。」

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「結果就係慢道理」

今次獲獎的運動員全在香港土生土長，對於訓練本土運動員有何心得，李靜形容是多年成果，又稱自己已不是「高興」，而是「興奮」。

「競技體育最緊要係結果，結果就係慢道理，攞到牌即係證明成功，無需要解釋咁多。我戥我啲球員高興，戥乒總高興、戥恒生銀行高興、戥香港全市民高興。」

李皓晴指自己的心願是買車，但不知道媽媽是否同意。（鄭子峰攝）

李皓晴心願想買車

至於比賽後會如何使用獎金，有不少人表示想請家人食飯，亦有人稱會儲蓄等，香港乒乓球代表團球員李皓晴則表示未有打算，但會先與家人吃飯，但同時她亦有個小小心願。「我有一個願望，唔知我媽咪會唔會同意，因為我好想買架車。」

李靜仍會做教練 不回應參選選委會

李靜已報名參選選委會選舉的體育、演藝、文化及出版界界別分組，但對於參選原因、會否支持特首林鄭月娥連任等，他僅表示日後仍會做教練，未有正面回應參選問題。「因為有未知數，所以無可奉告。」