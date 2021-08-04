乒乓球女子團體賽︱杜凱琹及隊員出自名校　2人中途退學全職訓練

東京奧運女子乒乓球團體賽，香港隊於4強比賽中不敵日本隊，但仍有希望追逐銅牌。而港隊的三名成員，杜凱琹、李皓晴及蘇慧音，全是傳統名女校出身，但當中只有一名成員完成了中學課程，其餘兩位皆因想全心投入運動生涯而作出取捨，她們追逐夢想的決心相當值得欣賞。



杜凱琹 - 協恩中學

杜凱琹為香港乒乓球隊自家培養的「土炮」球手，於2014年南京青年奧運會摘下女單銀牌，同年有長達9個月在國際乒聯18歲以下組別世界排名高踞第一位。上屆里約奧運會夥拍李皓晴及帖雅娜出戰團體賽，止步八強敗給德國。

現為港隊「一姐」的杜凱琹小學就讀將軍澳天主教小學，而中學則畢業於九龍城區直資女子名校協恩中學。

東奧出戰項目：女單（８強止步）、混雙（８強止步）及女子團體賽（８月５日銅牌戰）



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李皓晴 - 拔萃女書院

李皓晴至今已參與過三屆奧運，作為「三朝元老」的她於倫敦奧運團體賽及里約奧運團體賽皆止步八強留下遺憾，今屆成功突破「八強魔咒」，更有望為港隊增添一面銅牌。李皓晴於年輕時已經代表香港四處出征，小學畢業於聖羅撒學校，中學時入讀傳統名校拔萃女書院，其後在2008年宣布投身成為全職運動員而中途退學。

而展開全職訓練後，李皓晴獲得不少佳績，包括2012年為港隊帶來世錦賽女子團體銅牌、2018年世界盃及世錦賽團體摘銅，同年出戰雅加達亞運會，與杜凱琹及蘇慧音摘女團銅牌，再聯手何鈞傑奪得混雙銅牌。

東奧出戰項目：女子團體賽（８月５日銅牌戰）



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蘇慧音 - 拔萃女書院

蘇慧音是前港隊代表蘇俊華的女兒，早於3歲半已跟隨父親學習乒乓球，5歲正式接受訓練，每日隨爸爸練波6小時。蘇慧音10歲加入香港青少年代表隊，自幼已獲獎無數，升讀拔萃女書院時已知要做港隊接班人，在學業與成為全職運動員間掙扎，最終在中三決定暫停學業。但蘇慧音不是完全放棄學習，除了自身不時在體院補習，周末回家，都會主動拿起英文的教學類書籍研究，自學外語。

蘇慧音曾在瑞典世界團體錦標賽上，於四強賽一戰直落三局擊敗中國名將丁寧，打出個人代表作。2018雅加達亞運夥拍李皓晴及杜凱琹奪女團銅牌，今次三人再次組團戰東奧，希望再創佳績。

東奧出戰項目：女單（64強止步）、女子團體賽（８月５日銅牌戰）



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張家朗－英華書院、林大輝中學

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蔡俊彥－喇沙書院、 香港大學會計系

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吳諾弘－拔萃男書院

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江旻憓－英基沙田學院、美國史丹福大學

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佘繕妡－沙田學院、 美國聖母大學商學院

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連翊希－拔萃女書院、 香港大學

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朱嘉望－耀中國際學校、 香港大學