新冠肺炎｜街市魚檔進口冰鮮魚驗出新冠病毒　熟客：好彩噚日冇買

食物安全中心昨日（12日）公布，首次驗出進口魚類及包裝樣本，對新冠病毒檢測呈陽性，政府已要求位於土瓜灣街市一樓、出售該進口魚的魚檔「華記鮮魚」員工及顧客須強制檢測。

今早有顧客得知「華記鮮魚」有冰鮮魚產品的包裝樣本染出新冠病毒後大感驚訝，又指日前曾經光顧該魚檔，直指「好彩噚日冇買」。亦有冰鮮魚的魚檔負責人相信，今次事件為個別供應商問題，不太擔心，強調與「華記」的供應商不相同。



涉事的「華記鮮魚」今日並無開檔。（梁鵬威攝）

政府要求任何在本周二至昨日，曾接觸或處理經由土瓜灣街市一樓魚檔「華記鮮魚」出售魚類的人士，包括員工及顧客，須於本周六或之前接受檢測，包括已接種疫苗的人士。

涉事的「華記鮮魚」今日並無開檔，鄰近的魚檔則照常營業，部分繼續出售冰鮮䱽魚，但未知是否來自同一供應商。

顧客蘇女士得知消息後大感驚訝，又指早兩日曾經光顧該檔，直指「好彩噚日冇買」。（梁鵬威攝）

顧客大感驚訝：好彩噚日冇買

今早如常到土瓜灣街市買餸的蘇女士，得知「華記鮮魚」出售的進口冰鮮魚樣本對新冠病毒檢測呈陽性後大感驚訝，又指早兩日曾經光顧該魚檔，直指「好彩噚尋日冇買」，更加合十雙手表示慶幸。她又指，日常不時會光顧「華記」，「佢哋好好生意」。

市民：日常較少買冰鮮魚故不擔心

一向在土瓜灣街市買餸的劉女士指，今早丈夫留意到新聞大感擔心，「叫我快啲嚟睇吓」。但她指，平時沒有光顧「華記鮮魚」，亦較少購買冰鮮魚，購買後亦會小心處理，「做多啲功夫，返去換膠袋，唔敢即刻放雪櫃，要洗乾淨。」

去年土瓜灣街市亦曾經爆疫。劉女士指，「梗係會擔心」，但並無打算轉到其他街市買餸，「去其他街市冇時間」，不過她表示會做足防疫措施，回家後更換衣服，相信問題不大。

去年土瓜灣街市曾經爆疫。（梁鵬威攝）

街市去年曾爆疫檔主注重防疫

主婦劉太則指，聽過相關新聞，但覺得「冇得擔心太多，針又打咗」，買魚後會煮熟才進食，回家後亦會第一時間清潔。她說，因為家中有小朋友，「冇得話出去食，冇得避要日日買餸煮飯」，唯有多注意衛生。

她又留意到，街市檔口員工自去年爆疫起開始較注重防疫，「個個戴哂口罩，以前有啲做做吓嘢整開（口罩），依家少咗。」

有賣冰鮮魚的魚檔負責人劉女士指，相信今次事件為個別供應商問題，故不太擔心。（梁鵬威攝）

有魚檔續賣冰鮮魚因供應商不同

有售買冰鮮魚的魚檔負責人劉女士指，相信今次事件為個別供應商問題，故不太擔心，強調與「華記」的供應商不相同，「唔係好擔心，最重要賣嘢睇清貨源邊度嚟，都好安全、食物冇問題」，又指在處理冰鮮魚包裝時會盡量小心。

街市去年曾經爆疫，有確診個案屬魚販。劉女士直言，生意有受影響，但被問到是否擔心再次爆疫，她就指「冇得驚，最緊要大家做足安全措施，要戴口罩。」