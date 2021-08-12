印尼進口冰鮮鯧魚及包裝帶病毒　土瓜灣街市華記鮮魚員工顧客強檢

本港連續6日沒有本地新冠肺炎確診個案，惟食物及環境衞生署食物安全中心今日（12日）晚上公布，本港首次驗出有進口冰鮮魚及其外包裝樣本對新冠病毒呈陽性反應，要求出售該進口魚的土瓜灣街市1樓4號魚檔「華記鮮魚」的員工及顧客，都要接受強制檢測。

據了解，涉事冰鮮魚為來自印尼的冰鮮䱽魚。



食安中心自去年中起，會在進口層面抽取各類冷凍食品及其包裝樣本，進行預防性的新冠病毒檢測，中心今日首次在進口魚類及其外包裝樣本的檢測為陽性，故為謹慎起見，要求曾接觸或處理在土瓜灣街市的魚檔華記鮮魚出售的魚類的人士，包括員工及顧客，均須接受強制檢測，即亦已完成接種新冠疫苗的人士，都須接受檢測。

據了解，涉事冰鮮魚為來自印尼的冰鮮鯧魚。

密切接觸者要檢疫

衞生署衞生防護中心亦表示，正跟進一宗入口冰鮮魚樣本對病毒化驗結果呈陽性的事件，中心正進行相關流行病學調查及個案追蹤工作，密切接觸者會被安排往檢疫中心進行檢疫，亦已建議相關處所負責人徹底消毒處所。

中心續指，有關處所會被納入強制檢測公告，任何人士如曾於8月10至12日期間觸摸或處理經由相關指定地點出售的魚類，須接受強制檢測。

土瓜灣街市魚檔去年曾爆疫關閉

根據食環署網頁資料，土瓜灣街市共有30檔魚檔，同棟大廈內亦有熟食中心。土瓜灣街市魚檔亦曾於去年8月爆疫，一度關閉街市，港大微生物學系講座教授袁國勇有到場視察。

土瓜灣街市有魚檔驗出進口魚包裝上帶有新冠病毒。（張浩維攝/資料圖片）

另外，因早前涉及L452R變異病毒株而與輸入個案有流行病學關連的個案，曾在指定期間到訪上環 WeWork、上環荷李活商業中心地下 Elephant Grounds、中環萬城閣地下 Posto Pubblico及中環卑利街 17 號地下 Starting Over Espresso的人士，需在8月14日或之前接受檢測。

早前一名屬輸入個案的55歲男病人居於紅磡海濱南岸6座，相關指明人士須於明日再進行強制檢測，政府明天會在海濱南岸第6座旁空地增設流動採樣站，