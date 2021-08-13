新冠肺炎．8.13｜美返港外傭檢疫完回家確診　5魚檔賣同批次毒魚

衞生防護中心今日(13日)公怖，新增五宗輸入個案，患者4女1男，年齡由16至69歲，分別由瑞士、美國、坦桑尼亞、斯里蘭卡及孟加拉抵港，其中69歲由美國抵港女患者曾在本港接種兩針科興疫苗。



本港昨（12日）新增5宗輸入個案，當中3人為船員，分別由瑞士、泰國，南韓及新加坡抵港，初步確診個案少於5宗，至今已連續7日無本地個案。



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友愛疫苗中心8導遊員工緊密聚餐違規拍攝 項目召集人：觀感不好

【02:54】日前有市民於屯門友愛體育館的的社區疫苗接種中心，被錯誤接連注射兩劑復必泰疫苗後，網上流傳一條16秒的片段，最少有八名穿上綠色制服的工作人員在貼有「不准飲食」、「不准拍攝」字樣的場館內一同聚餐，據知地點同為友愛疫苗中心。



旅遊業疫苗中心行政支援計劃召集人胡兆英承認片段中聚餐的工作人員是計劃的旅遊業界工作人員，該個地點是工作休息室，理應可以吃飯，但圍食情況「觀感一般」，但強調有關工作人員已經得悉錯誤，十分後悔，希望可以解諒解，他將於下周一（16日）與公務員事務局開會跟進情況。



公務員事務局周五（13日）晚上回覆《香港01》查詢時表示，如有發現接種中心員工有不當行為，管理一方會按既定機制作出調查及處理。

必然會造成災難……香港始終會因為錯誤政策而淪陷。 呼吸系統科專科醫生梁子超

准縮檢疫返港外傭確診摑食衞局一巴 專家轟港府政策過時恐致災難

【00:50】一名38歲、住赤柱豪宅外傭初步確診，她4月時在香港完成接種復必泰疫苗，6月前往美國，8月1日返港，由於血清有抗體，獲准在酒店檢疫大減三分二至僅7天便可回家，結果前天（12日）所交樣本驗出陽性，並帶有L452R變種病毒。



這是食物及衞生局推出「疫苗氣泡」入境檢疫制度後，首宗已打針人士獲縮短檢疫期，但又感染新冠肺炎，並將病毒帶入社區的個案，再有「氣泡」爆破。政府專家顧問許樹昌稱，個案反映即使已完成接種及驗出抗體，7天檢疫期也未必足夠，來自中風險地區的人士或應檢疫14天。



曾被呼吸系統科專科醫生梁子超就炮轟政府政策過時，未有因應變種病毒肆虐而有更新，仍然容許已打針者減檢疫期，「必然會造成災難，係不負責任」，建議政府即時收緊政策，即使已完成接種疫苗，也應最少隔離14天。

慈雲山一家五口確診 母奇蹟康復 籲市民珍惜疫苗：不用再靠奇蹟

【23:33】本港去年7月爆發第三波新冠肺疫情，慈雲山一帶成為重災區，居民Eddy和父母、兄長、4歲小侄女都確診，其中母親病情危重，「醫生曾經要我們有心裡準備，媽媽可能以後都不能回家。」幸她留醫三個月後終能康復出院。

Eddy回想起染疫經歷，說很感恩有奇蹟出現，「如果香港當時已有疫苗，我一定會打。不要以為可以碰運氣，以為病毒不會埋身……好希望大家要珍惜現在有疫苗，不用再靠奇蹟。」



另外，醫院管理局公布，整體員工的接種率已達82.8%，其中醫生組別超過94%。

Eddy在伊院隔離的日子。（伊院通facebook專頁）

新冠疫苗｜預約接種疫苗人數續降 跌穿1.5萬 兩個半月來最低點

【22:34】新冠疫苗接種計劃踏入第169日，全港約367萬人完成接種第一劑疫苗，佔12歲或以上居民約53.9%。今日（13日）共有約68,300萬人接種疫苗；預約接種疫苗人數持續回落，今日跌至14,900人，為兩個半月以來的新低點。

截至今日零時零分，過去24小時共有15宗接種疫苗後出現常見副作用而送院的個案，當中有5人留院觀察。

打疫苗縮檢疫制爆煲 美國返港外傭酒店檢疫僅7日 返社區6日確診

【22:25】食物及衞生局公布強制檢測公告，披露今日（13日）於社區中發現一宗由美國抵港、涉及L452R變異病毒株的初步確診個案。衞生署指患者為一名38歲外傭，於8月1日乘搭航班CX883返港，由於她於4月7日及28日於香港接種兩劑復必泰疫苗，只須在酒店檢疫7日，在8月8日離開酒店。她居於赤柱村道獨立屋，因此今晚無封區檢測。

曾到過的七個指明地方被納入強制檢測公告。為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

▼8.9前ABCD風險區登機、檢疫及檢測安排▼



▼8.9起高中低風險區登機、檢疫及檢測安排▼



▼首次驗出進口魚類及包裝陽性 土瓜灣華記鮮魚強檢▼



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強制檢測｜四間有賣毒冰鮮䱽魚魚檔名單公布 分佈港九新界

【22:03】食物及衞生局公布強制檢測公告，有售賣驗出新冠病毒的印尼冰鮮䱽魚除了土瓜灣街市1樓4號魚檔華記鮮魚外，另外四個售同批䱽魚的魚檔曝光，分別是：

(1) 香港新界元朗合財街1號同益街市地下117號檔文記/寶記

(2) 香港九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈北河街街市地下F19號檔振輝鮮魚

(3) 香港灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下F2號檔福全

(4) 香港九龍藍田碧雲道223號德田廣場德田街市地下102號檔德田鮮魚

任何在8月10日至8月13日曾接觸或處理經由以上魚檔出售的魚類的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及顧客），須於8月15日或之前接受檢測。受檢人士若在8月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

新冠肺炎｜B類食肆員工7日一檢 倘爆第五波或只准D類設晚市堂食

【20:17】食物環境衞生署表示，第五波疫情隨時會在香港爆發，有需要進一步收緊B類餐飲處所（堂食至晚上10時及限4人一枱）員工的檢測規定，在8月26日及其後的每個七天期間完結前，取得陰性檢測結果的短訊，方可在處所工作，即8月19日起需每七天一測；而已完成接種疫苗的員工，無需再進行定期檢測。

另一方面，在「疫苗氣泡」下，餐飲業務處所以A、B、C或D類經營模式運作，當中只有D類處所是員工和顧客均須按規定接種疫苗，較能有效防止病毒傳播。假若香港爆發第五波疫情，以致有需要收緊堂食限制作為遏止病毒在社區傳播的措施之一，屆時很可能只能容許D類處所提供晚市堂食。有見及此，食環署呼籲A、B或C類餐飲業務負責人未雨綢繆，盡力鼓勵全體員工接種疫苗，讓處所有條件及時改以D類運作模式營運。

▼各區D類餐飲處所名單▼



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印尼進口䱽魚表面、包裝驗到新冠病毒 同批次分銷至五個零售商

【19:44】食物環境衞生署食物安全中心今天（13日）公布，中心於8月10日從一批十箱（約270公斤）的印尼空運進口冰鮮䱽魚，抽取共十個䱽魚表面樣本及包裝樣本進行檢測，化驗結果顯示兩個䱽魚表面樣本及一個包裝樣本呈陽性，病毒量為低，該批䱽魚涉及一印尼出口商「PT. Perishable Logistics Indonesia」。

食安中心跟進調查後，確定該批冰鮮䱽魚曾售予香港仔及長沙灣魚類批發市場，再分銷至五個零售商。直至昨晚，衞生防護中心已安排九名曾接觸受污染物的相關工作人員進行檢疫。

渣馬10.24復辦與否一延再延 田總指現時角色被動 下周初有消息

【17:11】上屆取消，今屆亦兩度延期的「渣打馬拉松」能否於最新擬訂的今年10月24日復辦，原本今日（13日）為決定死線，然而今日再添疑雲。據了解，港府仍審視主辦方的計劃書，主要考量涉及防疫風險，至今未決定批准與否。香港田徑總會主席關祺指暫時政府與主辦方仍然在繼續協商，田總指將需要再多一兩日準備，針對防疫的措施已經上交自己的應對方案，現時的角色相對被動。

新冠疫苗｜新一批復必泰疫苗今付運抵港 涉及約94萬劑

【16:22】衞生署表示，復星醫藥於今日（13日）將BioNTech製造、德國Baxter廠房封裝的最新一批復必泰疫苗付運抵港，涉及約937,000劑。

新冠肺炎｜今增5輸入個案 3人帶變種 斯里蘭卡外傭抵港20天確診

【14:49】衞生防護中心今日（13日）公布，新增5宗新冠肺炎輸入個案，患者分別從斯里蘭卡、坦桑尼亞、瑞士、美國和孟加拉抵港。2人為外傭，均帶變種病毒，其中一名斯里蘭卡抵港女子抵港至今已踏入20天。一名69歲老婦於5月完成接種兩劑科興，仍有感染。另外，今天亦有少於5宗初步確診個案。

有曾光顧涉事魚檔的市民，於今日到鄰近位於土瓜灣體育館的檢測中心進行檢測。(曾凱欣攝)

新冠肺炎｜街市魚檔驗出新冠病毒 強檢顧客曾徒手「揀魚」感憂心

【14:46】土瓜灣街市「華記鮮魚」印尼進口冰鮮魚驗出對新冠病毒呈陽性，政府要求魚檔員工及顧客須強制檢測。



不少曾光顧涉事魚檔的市民今日到場做檢測，有人指雖然並非購買涉事的魚類，但擔心檔主在處理的過程中有機會交叉感染，故感到擔心，亦有昨日曾到街市買魚的市民不肯定是否光顧「華記」，但因為曾徒手「揀魚」，故做檢測求安心。

新冠肺炎｜涉事冰鮮魚病毒量低CT值高於30 料屬殘骸傳播風險低

【13:42】食物安全中心昨日（12日）公布，首次驗出進口魚類及包裝樣本對新冠病毒檢測呈陽性，涉事魚類為來自印尼的冰鮮䱽魚。消息指，涉事冰鮮魚驗出的病毒量低，CT值高於30，但因病毒量太低，無法檢測是否屬變種病毒。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，估計涉事冰鮮䱽魚於包裝或運輸過程，因有人受感染而將病毒黏附在其表面，不過有機會屬病毒殘骸，傳播風險低。他提醒，市民購買食物後，應先將其包裝及食品沖洗，切忌立即放入雪櫃，並應以至少攝氏70度的高溫將其煮熟才進食。

去年土瓜灣街市曾經爆疫。（梁鵬威攝）

新冠肺炎｜街市魚檔進口冰鮮魚驗出新冠病毒 熟客：好彩噚日冇買

【11:55】食物安全中心昨日（12日）公布，首次驗出進口魚類及包裝樣本，對新冠病毒檢測呈陽性，政府已要求位於土瓜灣街市一樓、出售該進口魚的魚檔「華記鮮魚」員工及顧客須強制檢測。

今早有顧客得知「華記鮮魚」有冰鮮魚產品的包裝樣本染出新冠病毒後大感驚訝，又指日前曾經光顧該魚檔，直指「好彩噚日冇買」。亦有冰鮮魚的魚檔負責人相信，今次事件為個別供應商問題，不太擔心，強調與「華記」的供應商不相同。

渣打馬拉松｜姚潔貞料10月如期舉行有難度 部份跑手已開始備戰

【09:17】受新冠肺炎疫情一再影響，渣打香港馬拉松主辦單位日前表示，未收到政府對10月24日舉辦賽事是否開綠燈，最遲今日（13日）決定是否取消。香港田徑隊代表姚潔貞今早（13日）在港台節目表示，估計賽事或未能如期舉行。她預料跑手對馬拉松反應踴躍，「好耐無比賽，個個都好想有比賽。」部份跑手已經開始備戰，若要延期便需再作部署。

新冠疫苗｜男子被連打兩劑復必泰 彭鴻昌：護士應每隔數小時休息

【08:52】《香港01》日前獨家報道，一名66歲男子在屯門友愛體育館接種中心被接連注射兩劑復必泰疫苗，事主要送院治理。涉事營運機構盈健醫療昨日稱，事故涉及護士程序出錯，已停止該護士所有職務。

香港社區組織協會幹事彭鴻昌今（13日）早在港台節目表示，希望營運機構和衞生署深入調查此事件，檢視如何防止再次發生。他又稱，雖然每名護士都有接種數目上限，但事發在下午5時，護士的精神可能已不集中，建議接種中心讓護士每隔數小時休息一次，以免精神不足出現疏忽。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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【昨日總覽】

印尼進口冰鮮鯧魚及包裝帶病毒 土瓜灣街市華記鮮魚員工顧客強檢

新冠疫苗｜單日近6.6萬人接種 逾53%市民已打第一針

多12間醫院准探訪家屬須打疫苗 持醫生紙不獲豁免專家批過嚴

新冠肺炎｜增5宗輸入個案 4人帶變種病毒 連續一周無本地確診

新冠疫苗｜男子被連打兩針復必泰 黃天祐醫生︰21日後可打第三針

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



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