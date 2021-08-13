渣馬10.24復辦與否一延再延　田總指現時角色被動　下周初有消息

上屆取消，今屆亦兩度延期的「渣打馬拉松」能否於最新擬訂的今年10月24日復辦，原本今日（13日）為決定死線，然而今日再添疑雲。據了解，港府仍審視主辦方的計劃書，主要考量涉及防疫風險，至今未決定批准與否。香港田徑總會主席關祺指暫時政府與主辦方仍然在繼續協商，田總指將需要再多一兩日準備，針對防疫的措施已經上交自己的應對方案，現時的角色相對被動。



香港田徑總會主席關祺表示，目前事件仍在進展中，政府與主辦方在仍在協商中。政府的主要疑慮在於防疫問題，而主辦方已經上交具體的應對方案。關祺指出將給多一兩日政府去討論，但表示目前田總目前的角色被動。

至於早前東京已經成功舉辦馬拉松比賽，為何香港不能，關則表示現在與政府是密切合作合辦，不方便評論其他地方的做法。政府對市民健康的謹慎，田總表示尊重。

主辦方上月已向政府交計劃書

「渣打香港馬拉松」是香港跑界年度盛事，惟上屆受疫情影響停辦1年。香港田徑總會及港馬籌委會力爭在本年10月復辦，已於上個月提交建議書，正待政府回覆，據知局方考慮因素主要涉及防疫風險研判。

主辦方早前表示，疫情持續，賽事規模及路線均需變陣。參賽跑手人數上限將大幅降至1.8萬人，10公里、半馬及全馬各有名額，亦會分段起步，跑手亦須在參賽前兩周，完成兩劑疫苗接種。大會亦會向跑手收取50元防疫行政費，供安排洗手液等防疫物資之用。