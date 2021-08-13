渣打馬拉松｜姚潔貞料10月如期舉行有難度　部份跑手已開始備戰

受新冠肺炎疫情一再影響，渣打香港馬拉松主辦單位日前表示，未收到政府對10月24日舉辦賽事是否開綠燈，最遲今日（13日）決定是否取消。香港田徑隊代表姚潔貞今早（13日）在港台節目表示，估計賽事或未能如期舉行。她預料跑手對馬拉松反應踴躍，「好耐無比賽，個個都好想有比賽。」部份跑手已經開始備戰，若要延期便需再作部署。



兩年無舉辦馬拉松 不少跑手欲比賽

香港田徑隊代表姚潔貞稱，明白大家憂慮Delta變種病毒傳播，至今未正式公布比賽詳細，坦言舉辦「有難度」，估計或未能如期舉行。她指本港已接近兩年無馬拉松賽事，跑手的心態和氣氛會變得較差。



她預料跑手對馬拉松反應踴躍，「好耐無比賽，個個都好想有比賽。」由於她準備參加全運會，打算報名跑10公里賽事。10月仍然天氣較熱，她的跑步班學員較少人欲報名跑全馬，多數人希望報名跑半馬或10公里賽事，並已經開始備戰，若要延期便需再作部署。

她又分享，最近一次參加賽事為今年5月的意大利米蘭馬拉松，以往賽事有過千人，該次男女合共僅數百人。她稱，本港提出的防疫要求包括打完兩針新冠疫苗、跑手無病徵、自費檢測和人數限制等，情況與外國相似。她希望本港馬拉松亦能邀請海外跑手，達致互相影響。