影意志《香港短片馬拉松》放映取消　疑短片涉反修例未獲准映證

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-09 19:51

曾發行反修例紀錄片的《理大圍城》電影發行商「影意志影院」，早前曾屢被建制媒體追擊，早前被藝發局停止發放未來一年資助。

「影意志影院」今日（9日）在Facebook專頁公布，原訂於周六（10日）在饒宗頤文化館舉行的《香港短片馬拉松》，因有兩套短片至今仍未獲發准映證，並遭饒宗頤文化館於放映前4日取消場地租用，最終需要取消放映，所有門票將會全額退款。他們質疑當局「軟性」阻止放映，批評嚴重影響創作自由。根據活動資料，其中一套放映的短片為《十年》導演之一的郭臻製作，並以反修例事件為背景。

《香港短片馬拉松》原於7月10日舉行。（「影意志影院」Facebook圖片）

含7條短片 2條未獲准映證

「影意志影院」於Facebook專頁指，於6月8日就《香港短片馬拉松》的7套短片，向電影、報刊及物品管理處提交電檢准映證申請。當中5套短片於6月25日獲批電影、報刊及物品管理處批出准映證，不過其餘2套則至今一直未獲回覆。

引饒宗頤文化館稱館內不適宜放映

影意志亦指出，早於6月初向饒宗頤文化館表示有意租用場地作放映《香港短片馬拉松》，指對方反應正面，甚至已繳付場地租金。不過，至本周一（5日）饒宗頤文化館要求提交電檢准映證以核實場地租用，而影意志亦於周二提交獲批的短片准映證，並指只會放映獲發准映證的短片，不過對方仍於周二、即放映前4日決定取消場地租用。影意志引述饒宗頤文化館指，「經慎重考慮，認為有關活動並不適宜在本館進行」。

欲到私人場地放映 被舉報場場所無娛樂牌照

影意志指，由於已批發的准映證上指影片可於7月10日在室內場地舉行的《香港短片馬拉松》活動上放映，因此他們隨後安排到其他私人場地放映。不過，今日獲通知有人向私人場地表示因場地沒有娛樂牌照，若活動如期舉行會通知食環署。

影意志其後亦收到電影、報刊及物品管理處的電郵，指因為更換放映地點違反了電檢的條例及檢片免除申請，而拒絕處理餘下的短片及撤回免除影片檢查費用的決定，並要求為所有短片繳付檢查費用。

《夜更》以反修例運動作背景。（台北金馬影展網站圖片）

影意志：過往1個月可獲批准映證

影意志指，按照過往經驗，電影、報刊及物品管理處能於一個月內批出准映證，但至今卻一直未有就該2套短片作任何回覆，質疑對方「軟性阻止」某類別的電影上映，涉及打壓合法放映，批評嚴重影響創作自由。他們促請電影、報刊及物品管理處交代相關決定的詳情，重申只想正常放映不同香港本地電影。

《夜更》部分畫面為真實示威場面。（台北金馬影展網站圖片）

其中一套短片由《十年》導演製作

《香港短片馬拉松》為「影意志影院」被藝術發展局停批資助後首個自資舉行活動，原訂會播放8套本地導演的獨立短片，當中包括由曾執導《十年》之一的郭臻制作的《夜更》，電影以反修例事件作背景，部分鏡頭為真實的示威場面，而電影亦獲第57屆金馬獎最佳劇情短片獎。

上月「鮮浪潮電影節」的其中一部涉及反修例運動的短片《執屋》，同樣未能於放映前獲電影、報刊及物品管理辦事處發出核准證明，最終需要取消放映有關短片。