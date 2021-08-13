被控性侵女友女兒　貨車司機被裁定罪名不成立　掩面痛哭

兼職貨車司機涉與一名兩女之母同居時，數度非禮女友未滿10歲的長女，包括與對方舌吻和指插下體。貨車又涉企圖強姦長女，但遭女童的妹妹撞破。司機即做出手槍手勢打發妹妹，並叫女童穿回衣服。貨車司機否認兩項非禮和一項企圖強姦罪受審，而陪審團今(13日)經退庭商議，裁定司機三罪不成立。而司機得知結果後，掩面痛哭。



現年30歲的被告，被控於2012年1月1日至2016年5月31日，兩度非禮X和一次企圖強姦女事主X。X案發時不足10歲。

被告脫罪後雙手合十 掩面痛哭

陪審團今以五比二裁定，被告涉及的三罪都不成立。而被告在裁決後雙手合十，掩面痛哭，而旁聽的親友亦激動流淚。

控方案情指，女事主X的母親Y認識被告，兩人迅即發展成為情侶。被告於2012年搬入Y的公屋單位，與Y、X和X的胞妹Z同住。至2016年5月，被告和Y分手後遷出單位。

X指第一次遭被告非禮時，Y不在家。X躺在被告的床上玩電子遊戲，被告突然吻X的嘴唇兩次，並把舌頭伸入X的口內。 此外，X亦指在某日下午，按被告要求脫去內褲，然後被告把手指插入X的陰道約1、2分鐘，X感到痛楚。

被告警誡下稱：「我無做過」

此外，被告亦涉於某日晚上坐在沙發，要X坐在他的大腿。被告脫去兩人的褲子，X感到被告的陽具嘗試插入她的陰道。Z其後出現，被告向對方做出手槍的手勢，Z便離開，而被告亦叫X穿回衣服。

X一直未有把事件告知他人，直至2019年底，X因與男友相處出問題，諮詢校內社工，並透露事件。被告因而被捕，警誡下稱：「我無做過。」

而辯方盤問X指，三次性侵事件都未有發生，是X虛構。X庭上否認。

案件編號：HCCC281/2020