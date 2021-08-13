中大校友評議會改選　周年大會突延期　稱出席人數超出場地容量

中大校友評議會周年大會原定於本月21日舉行，將選出副主席、常委及大學校董，被視為「開明與保守派之爭」。不過，校友評議會常委會今日晚上在網上發出通告，指由於登記踴躍，親身出席人數眾多，超出場地容納人數，無法如期舉行大會，宣布延期，直至另行通知。

不過，根據《會議章則》第二條，常務委員會必須在每一年的5月至8月期間舉行周年會員大會，換言之，若然8月內未能舉辦大會，或有違章則。《香港01》正向主席楊于銘查詢。



民主派將有五人組隊出戰，包括前區議員林兆彬、盧俊宇、元朗區議員張秀賢、前區議員張鈞翹、工程學畢業生葉子健。（撐中大 Defend CUHK社交平台專頁）

中大邵逸夫堂不足容納所有登記校友

中大校友評議會周年大會今日下午5時截止報名登記出席。評議會稱，由於登記踴躍，親身出席人數眾多，已超出會議場地、中大邵逸夫堂內原有全部座位之總數，即1,438座位，故宣布無法如期於本月21日舉行周年大會。

校友評議會常委會指，按上月初刊登的會員大會會議通告，假如登記親身出席者人數超過場地可容納人數，或疫情轉趨嚴峻，為保障參加會議者之參與及健康，常委會須另訂日期，故決定將周年大會延期至另行通知。

常委會稱，會密切留意疫情及最新防疫社交措施，積極另覓合適日期及地方召開會員大會，另盡快作出通知。

中大校友評議會4月改選情況



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《章則》列明5月至8月須舉行大會

不過，根據《香港中文大學校友評議會會議章則》第二條，「常務委員會必須在每一公曆年的5月至8月期間 舉行周年會員大會」，換言之，若然8月內未能舉辦大會，或有違章則。

上屆週年會員大會，原定去年七月舉行，但大會因疫情等理由，曾四度延後，最終今年四月在紅館舉行。

今次校友評議會改選被視為「開明與保守派之爭」，將選出一位副主席、3位常務委員及2位大學校董。「開明派」有五人組隊出戰，包括元朗區議員張秀賢、工程學畢業生葉子健、前區議員張鈞翹、林兆彬、盧俊宇。「保守派」包括現任副主席郭碧蓮、由郭碧蓮提名的張福英、吳德川、梁淑瑜、現任常委林偉雄。