中大校友評議會改選「黃藍之爭」建制全敗　楊于銘當選主席

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-24 20:21

被視為「黃藍之爭」的中大校友評議會周年會員大會傍晚有結果。前常委楊于銘取得6544票當選，擊敗取得1022票的副主席郭碧蓮。 至於兩個常務委員議席，則由民主派前區議員李軒朗及區議員盧俊宇當選，得票分別為7709票及7715票，擊敗對手王翠虹及李廣宇。

2020年中大校友評議會周年會員大會今日在紅磡香港體育館舉行。早上11時開始，先安排校友與各候選人會面；到下午2時開始投票程序，投票選出新主席及兩名常委，並通過2019周年會員大會會議紀錄。

場外陸續有大批中大校友排隊入場，根據中大校友評議會早前發出的電郵，已登記親身出席的成員超過6,700人。



會員大會早於去年7月18日舉行，疫情之下已四度延後，今日終於順利舉行。校友評議會主席一職有兩人競逐，分別是現任副主席郭碧蓮及前常委楊于銘角逐。

改選兩個常委席位，則由四個候選人，包括前區議員李軒朗、區議員盧俊宇、李廣宇及王翠虹。

評議會常委可互選出任中大校董

今次選舉備受關注，除因被坊間視為「黃藍之戰」外，評議會可從常委中推選不超過三名成員出任大學校董，當中主席可以自動當選為大學校董。