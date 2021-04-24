中大校友評議會改選紅館大排長龍　主席林偉雄不信任動議高票通過

撰文： 胡家欣 梁煥敏 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-24 20:53

被視為「黃藍之爭」的中大校友評議會周年會員大會今日在紅館舉行，投票選出新主席及兩名常委，料有逾6,700位校友親身到場參與投票，紅館大排長龍。 投票程序在下午兩時開始，首半小時校友辦理簽到及領取選票手續期間，主席林偉雄突然跳過原有第一項議程，直接宣布開始投票，惹起大批校友不滿。教協前總幹事校友馮家強席間向主席提出「不信任主席動議」，在1379 出席票中，有 1235人投不信任票，80人投反對票，15人棄權。

逾6700中大人登記投票 紅館大排長龍

2020年中大校友評議會周年會員大會今日在紅磡香港體育館舉行。早上11時開始，先安排校友與各候選人會面；到下午2時開始投票程序，投票選出新主席及兩名常委，並通過2019周年會員大會會議紀錄。

場外陸續有大批中大校友排隊入場，根據中大校友評議會早前發出的電郵，已登記親身出席的成員超過6,700人。

原訂去年舉行 「黃藍之戰」四度延後

會員大會早於去年7月18日舉行，疫情之下已四度延後，今日終於順利舉行。校友評議會主席一職有兩人競逐，分別是現任副主席郭碧蓮及前常委楊于銘角逐。

兩個常委席位，則由四個候選人，包括前區議員李軒朗、區議員盧俊宇、李廣宇及王翠虹。今次選舉備受關注，除因被坊間視為「黃藍之戰」外，評議會可從常委中推選不超過三名成員出任大學校董，當中主席可以自動當選為大學校董。

中大校友評議會主席林偉雄被近九成校友投不信任票，需要中止主持會議。（中大圖片）

突跳過首項議程 林偉雄：今日我話事

投票程序在下午兩時開始，首半小時校友辦理簽到及領取選票手續期間，主席林偉雄突然跳過原有第一項議程，直接宣布開始投票，惹起大批校友不滿。「中大校友捍衞院校自主關注組」成員、教協前總幹事校友馮家強席間向主席提出規程問題，惟林偉雄未有受理。

馮一度走上台前對質，林回應：「我話得就得㗎啦，今日我話事」，又批評馮「冇禮貌」及影響程序，直指若程序受阻，24萬名中大校友會感到遺憾。拉鋸10分鐘後林宣布休會，繼續投票程序。

「中大校友捍衞院校自主關注組」成員、教協前總幹事校友馮家強席間向主席提出規程問題，惟林偉雄未有受理，隨後林宣布休會，繼續投票程序。（校友提供）

近九成人向主席林偉雄投不信任票 被中止主持會議

休會期間，馮家強提出「不信任主席動議」，最終在1379 出席票中，有 1235人投不信任票，80人投反對票，15人棄權，動議大比數通過後，即代表主席不可再主席會議。

馮家強在社交平台解釋，由於林偉雄在2019年反修例期間不作為，違反規章拒絕召開特別會員大會討論「中大校方打壓中大學生會」，及提前在兩時開會，拒絕應校友要求處理規程問題，故發起今次「不信任主席動議」。

中大校友會評議會委員阮德添表示，「政見點睇唔詳細討論，但學校係好傷心。」（中大圖片）

答問環節腰斬 年長校友高呼：全部都係暴徒

直至傍晚六時，舉行抽籤問答環節，席間多個校友關注中大學生會被DQ等事宜。馮家強在會上批評評議會對中大在反修例期間，並無為多位被捕校友及學生發聲。

代為主席的現任委員阮德添在會上表示，「點會唔知發生咩事，我哋唔係無動於衷，我哋有同學校傾，但評議會可以做到啲乜？」阮德添續指「政見點睇唔詳細討論，但學校係好傷心。」

期間有在席的年長校友大呼「全部都係暴徒」，其他校友隨即起哄。代主席亦拒絕回應追問，約15分鐘後宣布散會，結果將於晚上在網頁公布。

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中大校友：斥評議會不為學生會發聲 氣餒、憤怒

中大校友張先生説，以往較少留意母校動向，但近年中大發多宗大事件，令他印象深刻，希望藉今次投票反映意見。他指，今日準時下午兩時到達，花上3小時完成整個程序，亦不介意，「呢兩年想投票幾難，可以表達意見嘅地方就要珍惜。」

張説，這兩年學生會受到校方打壓，正當校友們希望校友會能夠開臨時大會討論事件，但幹事們並沒有為此發聲，感到非常氣餒、憤怒，印象很深。他又形容，現場過千舊生關注整個投票程序，完場後亦堅持要留守監票，反映對舊生會的不信任及不滿。

另一位中大舊生鄭先生表示，原定投票時間完結後，仍有數百人等候投票，感受到舊生們對可以重新投票的期望。他指，兩星期前收到開會通知，認為現時香港能夠發聲的渠道太少，希望能夠盡力發聲，表達對現屆常委的不滿，「現時呢個主席打正中大舊生旗號，但係不能代表中大人的聲音，唔甘心比佢哋做代表。」他希望投票結果能夠真正展示中大人聲音，向校方發聲。