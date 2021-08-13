慈雲山一家五口確診　母奇蹟康復　籲市民珍惜疫苗：不用再靠奇蹟

本港去年7月爆發第三波新冠肺疫情，慈雲山一帶成為重災區，居民Eddy和父母、兄長、4歲小侄女都確診，其中母親病情危重，「醫生曾經要我們有心裡準備，媽媽可能以後都不能回家。」幸她留醫三個月後終能康復出院。



Eddy回想起染疫經歷，說很感恩有奇蹟出現，「如果香港當時已有疫苗，我一定會打。不要以為可以碰運氣，以為病毒不會埋身……好希望大家要珍惜現在有疫苗，不用再靠奇蹟。」



另外，醫院管理局公布，整體員工的接種率已達82.8%，其中醫生組別超過94%。



母要氧氣機輔助呼吸 血清治療法完全無效

去年7月，Eddy和父母、兄長、4歲小侄女先後確診，但因應病況而被分配到不同病房接受治療，大家心情極差，他並感到十分自責，「被關起來的日子已很難捱，同時亦擔心家人的情況。我很自責，反覆地思考，是否因為自己感染了親人。」

留醫兩周，他、兄長和侄女終能出院，而父親就在一個月後康復，不過他媽媽卻病重，「媽媽昏迷了，要氧氣機輔助呼吸，血清治療法也完全無效。」幸好她在深切治療部留醫三個多月期間得到醫護人員悉心照顧，便慢慢康復，之後再轉到九龍醫院接受康復治療，並於聖誕節出院，成為一家最好的聖誕禮物。

Eddy在伊院隔離的日子。（伊院通facebook專頁）

Eddy：醫生曾指媽媽或不能回家

Eddy憶述患病經歷時直言：「新冠病毒真是來勢洶洶，病毒彷彿在屋企門口，就算做足預防措施都避無可避。當我們一家人確診時，特別見到媽媽的病情嚴重，感覺十分徬徨無助。如果當時有疫苗的話，就可以打針保護自己同屋企人。醫生曾經要我們有心裡準備，媽媽可能以後都不能回家。我們好感恩有奇蹟出現，好希望大家要珍惜現在有疫苗，不用再靠奇蹟」。

Eddy（右二）感謝曾經照顧過他們一家的醫護人員。（伊院通facebook專頁）

陳肇始：醫管局員工接種率逾八成

ddy已預約接種新冠疫苗，並在今天出席一個網上分享會，講述與疫症搏鬥的心路歷程。出席該個分享會的包括食物及衞生局局長陳肇始，她稱現時醫管局整體員工的疫苗接種率已達82.8%，其中醫生組別接種率超過94%，護士及專職醫療人員均達80%，臨床支援人員亦已超過86%，呼籲更多前線醫護人員及市民接種疫苗。

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截至8月12日，九龍中醫院聯網已經有超過13,600位員工接種了新冠疫苗，第10,000位接種新冠疫苗的員工在7月27日接種，為了紀念這個標誌性的數字，陳肇始與九龍中醫院聯網總監盧志遠醫生一同向該名第10,000位接種新冠疫苗的員工頒發紀念奬狀，以示鼓勵。盧志遠醫生表示，前線醫護人員的工作性質經常接觸市民，包括病人及訪客，接種新冠疫苗實在是刻不容緩。

伊院內科感染及傳染病科副顧問醫生陳淑櫻醫生補充，不論年輕或年長的康復者，或多或少都有肺部纖維化等後遺症出現，醫護團隊深深體會到，不同年齡層的家庭成員也有可能受到感染，鼓勵市民盡早接種疫苗。