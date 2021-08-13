新冠疫苗｜預約接種疫苗人數續降　跌穿1.5萬　兩個半月來最低點

新冠疫苗接種計劃踏入第169日，全港約367萬人完成接種第一劑疫苗，佔12歲或以上居民約53.9%。今日共有約68,300萬人接種疫苗，而預約接種疫苗人數持續回落，今日跌至14,900人，為兩個半月以來的最低點。

截至今日零時零分，過去24小時共有15宗接種疫苗後出現常見副作用而送院的個案，當中有5人留院觀察。



今日共有68,300人接種疫苗，較昨日再多約2,400人，包括20,700接種科興疫苗，及47,600人接種復必泰疫苗。時有3,668,300人完成接種首劑新冠肺炎疫苗，當中選擇接種科興疫苗的佔約38.2%，而接種復必泰疫苗的則有約61.8%。

現時全港12歲以上適合打針人口中，有53.9%已接種疫苗，而打齊兩針的則有2,847,202 人，佔上述人口41.9%。

近日預約接種疫苗人數持續下降，今日預約數字更為5月23日之後，相隔兩個半月預約人數再次跌穿1.5萬人。今日共有14,900人預約接種時間，預約接種科興疫苗有2,900人，復必泰疫苗則有12,000人預約接種。

昨日（12日）共有15宗因接種後出現常見副作用而送院個案，全部情況穩定，其中9人已經出院，一人不尊從醫生勸告自行出院，5人需留院觀察。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼

