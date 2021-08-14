721事件｜六旬漢被控暴動　涉指示白衣人入付費區　藤條施襲

元朗西鐵站前年7.21發生白衣人襲擊事件，日前再有一名被指為白衣人的六旬漢被捕。他被控一項暴動及一項有意圖而傷人罪，案件今(14日)在沙田裁判法院提堂。而控方指，該名被告涉以藤條狀物品襲擊他人，又指示其他白衣人進入付費區和上月台。被告暫毋需答辯，案件押後至下周四再訊，期間被告繼續由警方看管。



被告為程偉明，63 歲，報稱無業。他被控於2019年7月21日，在元朗港鐵站連同其他人參與暴動，以及連同其他人，意圖使他人身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他們。

被告案發時身穿有老虎圖案的白色T裇

控方庭上透露其案情，指被告案發時身穿有老虎圖案的白色T裇和黑色長褲，佩戴有龍圖案的皮帶，沒有戴口罩。有片段拍到他在當晚約八時，在元朗鳳攸北街出現；以及於晚上約11時，與白衣人在元朗站內襲擊一名男子，其中被告使用藤條狀物品施襲。

及後，他亦以手勢叫其他白衣人入付費區和上月台。而他離開車站時，仍手持藤條狀物品。

事發經過。(詳看下圖)

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被告於去年6月離港 前日返港時被捕

控方又指，警方根據片段找出被告人身份。而他於去年6月26日離港，並於前日經深圳灣返港被捕。

控方申請把案件押後，以待進一步調查和作認人手續，而辯方未有擔保由請。裁判官遂把案件押後至下周四，在粉嶺裁判法院再訊。

而早前有7名「白衣人」被裁定暴動及有意圖而傷人等罪成，被判囚3年半至7年不等，當中被判囚3年9個月及6年的鄧英斌及蔡立基已提出上訴。

案件編號：STCC2462/2021

元朗白衣人案7名被告案中角色及判刑情況。(詳看下圖)