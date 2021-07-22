元朗721白衣人案｜七被告囚3年半至7年　旁聽人離庭破口罵法官

元朗西鐵站前年7.21發生白衣人襲擊事件，7名被告被裁定暴動及有意圖而傷人等罪成，今日(22日)在區域法院接受判刑。法官葉佐文早前聽取求情時，指當晚事件中，有人向地鐵月台及車廂內的乘客無差別施襲，即使有被告聲稱要保衛家園，但有些人已準備離開，惟一眾白衣人仍未有停手繼續打，重申案情嚴重，明言部份參與程度較高的被告，或會判處較高刑期。葉官今(22日)判刑時，直斥有部分被告行為喪失理智，屬無差別襲擊，判7名被告入獄3年半至7年不等，7年亦是區域法院的最高刑期。有旁聽人聞判不滿，離庭時破口大罵，並有人大叫「狗法官」。



7名被告案中角色及判刑情況。(詳看下圖)

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案中原有8名被告，只有王志榮（55歲）經審訊後被裁定罪名不成立，餘下7人中，包括開審前已認暴動罪的林觀良（48歲）和林啟明（43歲），另5人，包括：黃英傑（48歲) 、鄧懷琛（60歲）、吳偉南（57歲）、鄧英斌（61歲）和蔡立基（40歲）經審訊後被裁定暴動及傷人等罪成。另外，控方已就首被告王志榮被判脫罪後，以案件陳述方式要求上訴。(各被告裁決及判刑詳情看下表)

元朗721襲擊案 官斥白衣人集體私刑令市民恐慌 須判阻嚇性刑罰

有旁聽人士離開法院後大罵，場面一度混亂。(詳看下圖)

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旁聽人士破口罵官

有旁聽人士聞判後感不滿稱，在步出法庭後大罵說：「連狗都不如」、「我出去打佢」，亦有人手持國旗的旁聽人士情緒激動，破口大罵，險些在庭內絆倒，亦有人大罵「狗法官」、「遲早有報應」。

區域法院外亦有人以揚聲器大鬧判決，並稱冤枉，並責罵其他市民「冇家教」一度發生衝突，被警方阻止。警方拉起橙帶。

開庭前數十名白衣人庭外拉橫額

數十個穿白衣人士在區域法院外，舉起寫有「沉冤待雪」的布條，又高呼「元朗冤案」，有人穿印有白底紅字「香江清 中國心」字眼T恤，更有人胸前繡有國徽。現場有十數名警察駐守，曾一度警告白衣人士有機會違犯限聚令，散開後未有發出告票。

元朗721白衣人案 支持者聞判後情緒激動 斥市民無家教險惹衝突

法庭開審前的情況。(詳看下圖)

案發前5天不同政見人士曾有衝突

案發前5天，即2019年7月16日，有反修例示威者在元朗舉行放映會，當晚不同政見人士曾發生過衝突，之後便有人在網上號召周日晚在元朗聚集，以保衛元朗家園。

同月21日晚，元朗區有穿白衣男子聚集，他們曾在區內打人。晚上十時過後，一眾白衣人到元朗西鐵站，不少人並手持木棍及籐條，他們曾進入收費區，一名女子受襲至頭部流血。

林卓廷到場直播當晚情況

時任立法會議員林卓廷接報到場，並直播情況，林向在場人士稱已報警，但收費區外的白衣男子未有離開，並與收費區內的人士對罵。後來白衣男子進入收費區，並襲擊月台及車廂內的乘客，有人被打至頭破血流及倒在地上。期間未有警察到場。

此外，在西鐵站不遠的英龍圍亦有白衣人聚集，他們亦有向他人施襲，之後亦有白衣人返回西鐵站。事件擾攘至近零時，警方派員到場了解才平熄。

事發經過。(詳看下圖)

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有被告稱洗心革面亦有堅稱無用暴力

開審前已認罪的被告林觀良求情時稱，他已洗心革面，並向事主道歉；同樣認罪的被告林啟明則指，他已知錯及有悔意，承認當日行無法解釋，希望盡快改過自身。

5名經審訊被定罪的被告，次被告黃英傑求情時堅稱當時沒有使用暴力；當日在現場暈倒的被告吳偉南，則稱當日昏倒前遭「東西」擊中，險些斃命；被拍到在月台上施襲的被告蔡立基，則指他案發時與平時表現不同；元朗河瀝背村任村長鄧英斌，求情時解釋當日聽到街坊指有人入元朗搞事，擔心有村民牽涉其中，才隻身到元朗西鐵站了解，並執了棍自保。至於被裁定在元朗站及英龍圍均有參與暴動的被告鄧懷琛，則稱曾為趕退施襲者才在地上拾起棍入元朗站。

官形容屬無差別攻擊

法官葉佐聽取求情時曾提出質疑，如他稱影片中看不到吳偉南昏倒前受到擊，又指被告蔡立基等人當日在站內無差別攻擊，在樓梯上更是幾個人打一個人，形容是好差。此外，他亦質疑任村長的鄧英斌聞有人入元朗搞事沒有報警，反問鄧是否對警方沒信心，他更形容鄧當晚表現「都幾勇武」。對於鄧及蔡均稱當日在地上拾獲木棍，葉亦不禁起疑問：「點解當晚咁多棍執？D7（第七被告鄧英斌）又執到，周地都係棍？」

案件編號：DCCC 888/2019、DCCC 11、734/2020