新冠肺炎｜居赤柱獨立屋外傭確診　56歲機組人員染疫曾於美國打針

本港今天新增兩宗新冠肺炎確診個案，均屬輸入病例，第一宗個案是一名38歲女子，她是外傭，由美國抵港，因為已完成接種兩劑復必泰疫苗，並持有7月27日香港檢測對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性報告，而獲縮短檢疫期至7天，結果在進入本港社區後才確診，並帶有L452R變種病毒，她居於赤柱赤柱村道獨立屋。

第二宗個案是一名56歲男子，他是機組人員，由美國抵港，驗出帶有L452R變種病毒，他曾經在美國接種兩劑復必泰疫苗。

本港今天有少於5宗初步確診個案。



衞生署衞生防護中心公布，截至8月14日零時零分，中心正調查兩宗新增確診個案，至今本港個案累計12 033宗（包括12 032宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案。個案12032涉及一名38歲女病人，是一名外傭，居於赤柱赤柱村道一獨立屋。她於6月18日離開香港前往美國，並於8月1日乘搭航班CX883返港。7月29日，她離開美國前，取得陰性檢測結果，而她抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取的樣本，結果亦呈陰性。她沒有病徵，於檢疫酒店完成七天隔離，抵港第12天（8月12日）的樣本呈初步陽性。衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。中心將此個案列作輸入個案。

這名外傭的病毒CT值少於30，她在4月7日及4月28日在香港接種兩劑復必泰疫苗。中心表示，這名病人於潛伏期和傳染期曾到訪的地點已被納入強制檢測公告，曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於明日或之前接受強制檢測。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

第12033宗個案是一名56歲男子，他是機組人員，無病徵，8月12日坐5X062航班由美國抵港，驗出有L452R變種病毒，無驗到N501Y及E484K變種病毒。他在3月12日及4月5日在美國接種了兩劑復必泰疫苗。

過去14天（7月31日至8月13日）累計報告46宗個案，包括一宗源頭不明本地個案，其餘為輸入個案。