打疫苗縮檢疫制爆煲　美國返港外傭酒店檢疫僅7日　返社區6日確診

本港經歷多日本地零確診後，變種病毒再次於社區出現。一名38歲外傭於8月1日由美國抵港，由於已完成接種兩劑復必泰疫苗，並持有血清抗體測試陽性證明，因此只需在酒店檢疫7日，但在昨日（12日）的檢測樣本中呈初步陽性，並帶有L452R變異病毒株。患者居於赤柱村道一獨立屋，潛伏期及傳染期間曾到訪灣仔及赤柱多地，4個處所及兩條往返赤柱村的巴士和小巴路線，指定時間的員工及乘客須接受檢疫。



衞生署衞生防護中心公布，正調查一宗新冠肺炎的初步確診輸入個案，涉及一名38歲女外傭。該名外傭於6月18日離開香港前往美國，並於8月1日乘搭航班CX883返港，她於7月29日的出發前檢測結果呈陰性，抵港時在香港機場抽取的樣本結果亦呈陰性。

署方表示，她分別於4月7日及28日於香港接種兩劑復必泰疫苗，抵港時持有3個月內獲香港政府認可化驗所發出的血清抗體測試陽性結果，故只需在檢疫酒店完成7天隔離。她在抵港後第12天，即昨日（12日）抽取的樣本呈初步陽性，沒有病徵。衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。

乘搭往來赤柱村及銅鑼灣小巴40號 又搭城巴260

衞生防護中心會將個案列作初步確診輸入個案，並把其於潛伏期和傳染期曾到訪的地點納入強制檢測公告，有7個指明處所須強制檢測，包括4個地方及3個時段的巴士及小巴路線。中心表示，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

政府公布，該名女患者曾到訪灣仔入境事務大樓3樓、跑馬地黃泥涌峽道香港網球中心、灣仔道八方雲集，及赤柱廣場的超級市場3hreesixty；她亦曾乘坐赤柱村開往中環方向的260線巴士，以及同日乘坐來回赤柱村及銅鑼灣的兩程40號專線小巴。

曾於指明時間到訪過有關上述場所或乘坐巴士及小巴人士，需要在8月15日或之前接受檢測，若在8月11日至8月13日已進行檢測，則可獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日會在赤柱廣場5樓平台旅遊巴停泊區增設流動採樣站，為須接受強制檢測的當區居民及工作人員提供免費服務。

政府明日會在赤柱廣場5樓平台旅遊巴停泊區增設流動採樣站。圖為赤柱廣場。（領展官方網頁下載圖片）

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至8月14日)▼

灣仔入境事務大樓3樓明暫停服務

入境事務今晚表示，由於該患者曾於今日到訪灣仔入境事務大樓3樓，根據強制檢測公告，於8月13日上午8時至上午11時期間曾身處人士須接受病毒檢測。位於該樓層的外籍家庭傭工組辦事處將於明日（14日）暫停服務，並於星期一（16日）恢復公共服務。入境處稱已按衞生防護中心指引，完成徹底清潔和消毒，以及安排該辦事處所有員工接受檢測。如市民在該辦事處暫停服務期間有任何查詢，可於辦公時間致電2111 8436。

康樂及文化事務署發言人表示，由於該確診者日前曾到訪灣仔區香港網球中心，香港網球中心將於明日（14日）早上7時至中午12時暫停開放，進行全面徹底清潔和消毒。

▼8.9前ABCD風險區登機、檢疫及檢測安排▼



▼8.9起高中低風險區登機、檢疫及檢測安排▼

