七月十四盂蘭節｜陽間消費券刺激陰間消費　市民呻燒街衣好似做賊

相傳農曆七月鬼門關大開，臨近七月十四日盂蘭節，一眾善信均到紙紮舖購買金銀衣紙、香燭冥鏹等，到街上「燒街衣」布施遊魂野鬼。不過受疫情影響，去年及今年的農曆七月盂蘭勝會，未能於公共地方搭棚而取消。記者上周日（15日）走訪西營盤多間紙紮舖，店主與市民均表示，近年到街上燒衣紙較舊時困難，斥政府當局執法嚴厲，阻礙市民遵從傳統習俗，「燒街衣好似做賊咁，想燒畀先人都有心無力。」

同時，首批政府電子消費券於8月1日派發，西營盤一帶區域僅得一間紙紮舖，願意接受電子消費券。有店主透露，自消費券派發後，市民更願意光顧食肆，因此食品類紙紥品的銷情較理想，而該店最近兩日共有數十名顧客，以八達通付款。

不過亦有店主坦言，紙紮舖為「夕陽行業」以熟客為主，認為消費券無助提升生意，指盂蘭節的生意額更比疫情前劇減三成。「我哋呢行唔關消費券事，市民攞嚟食，唔係攞嚟買衣紙。」



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疫情爆發有礙市民「燒衣紙」 盂蘭節生意額劇減三成

盂蘭節將至，記者走訪西營盤一帶多間紙紮舖，發現不少善信已為盂蘭節做足準備。不過紙紮舖作為傳統行業，僅得一間願意接受電子消費券。明生行店主吳女士坦言，自疫情爆發後，盂蘭節的生意額劇減三成。她解釋，以往全港各區均輪流舉辦長達一個月的盂蘭勝會，可帶旺整個月的生意額。惟盂蘭勝會取消後，農曆七月十五後的生意便打回原形，而市民亦因疫情減低消費意欲，因此形容最近兩年的情況為「捱世界」。

而盂蘭勝會取消、佛堂亦不再提供燒爐，以致市民只能自行攜帶鐵桶作化寶爐，於晚間時份避開人流及執法人士在街上「燒街衣」。她建議政府當局在公共地方，例如西區公園擺放化寶爐，並設置香油箱當作清潔費。「燒街衣好似做賊咁，想燒畀先人都有心無力。」

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受惠於消費券 食品類紙紥品銷情理想

首批政府電子消費券於8月1日派發，明生行亦接受八達通、AlipayHK、Wechat Pay共3間儲值支付平台。吳女士觀察到，消費券派發後，市民更願意光顧食肆，因此食品類紙紥品的銷情較理想。她亦指，紙紮舖雖然以熟客為主，但為配合政府的措施，願意接受消費券付款，提供更多途徑讓熟客付款。她亦透露，最近兩日共有數十名顧客以八達通付款。

不過吳坦言，若電子消費券計劃結束後，支付平台開始收取手續費，將不會考慮繼續使用。她解釋，由於紙紮舖為低成本生意，香燭冥鏹僅售數元不等，而紙紮品的貨源地為中國內地，隨著兩地的物價不斷上升，匯率不斷拉闊，若再被收取高昂手續費，利潤將所剩無幾，「消費券硬谷都對我哋冇幫助。」

紙紮舖斥當局執法嚴厲 阻礙市民燒衣紙習俗

寶泰行店主關先生則透露，目前生意額與去年同期相若，但不收取電子消費券。他直言，紙紮舖已是夕陽行業，年輕一輩均不遵從傳統習俗，年齡較大的顧客則不接受電子支付，又指不願意被收取手續費。「我哋呢行唔關消費券事，市民攞嚟食，唔係攞嚟買衣紙。」他亦斥責政府當局執法嚴厲，阻礙市民燒衣紙的習俗，「你望下條街幾乾淨，依家政府又話要環保。如果燒嘢觸犯條例要罰錢，你都唔敢啦，燒嘢罰1,500蚊你敢唔敢？」

市民付現金後得知店舖接受消費券︰好可惜

有長者表示，明白香燭冥鏹帶來濃煙，或讓人感到不適，但他指盂蘭節燒衣紙為中國人的傳統習俗，將會堅持到街上燒衣紙，「就算差人嚟到唔驚！」該名長者亦表示，觀察到紙紮舖貨品的售價較以往提升一成。

而顧客陳太於付款後，才得知店舖接受消費券，高呼可惜「依家先知可以用消費券，頭先冇用到。」她透露，今日花約160元購買香燭冥鏹，強調不會因消費券而增加消費金額，將主要用於超市及茶樓。但她亦指，由於盂蘭勝會取消，將到街上尋找鐵桶燒衣紙。