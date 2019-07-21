韋志成：永利街項目推「社區營造」　擬連結社區傳承盂蘭節活動

市建局的士丹頓街／永利街（H19）重建項目，自2003年經歷多次更改，更今尚未訂立工程時間。市建局行政總監韋志成今日（21日）在網誌中指出，去年市建局著手探究H19項目時，曾委託顧問進行「社區營造研究」。 他指出，根據H19的「社區營造研究」的初步提案，會以連結社區、攜手共進為主軸，發展並非拆樓重建或「圈地拓土」的理解，而是包含人情、社區、地緣、文化、景物等相輔相成的有機發展，當中包括保育和活化盂蘭節活動、整合公園及公共空間等。

韋志成今日（21日）在網誌中指出，去年市建局著手探究上環的士丹頓街／永利街（H19）項目時，曾委託顧問進行「社區營造研究」。（資料圖片）

韋志成指出，市建局委託了顧問「香港社會創投基金」進行「社區營造研究」，透過問卷調查、訪談及焦點小組討論等，在四個月接觸不同地區人士和民間團體，以尋求一個可建立和諧、共融社區的可持續發展方案。

以活動推動盂蘭節傳承

他指出，H19區內有不同種族、不同年齡層的居民。透過「社區營造」連結地區團體及機構組織的協作，可舉辦跨代互相學習的活動；而在文化項目，亦能讓區內不同國籍、種族的居民參與，拉近文化和距離。

至於保育和活化，他稱每年的盂蘭節是H19街坊及周邊居民的大節日，不少已經搬離該區的街坊亦會回來參與盂蘭勝會活動。在「社區營造」的發展下，可透過政府和民間的協作，以不同活動推動文化傳承，讓歷史傳統得以延續。

將整合公園及公共空間

他說，H19區內有不少規模細小、分散於不同角落的公園及公共空間，設施欠佳而使用率也不高。因此，市區更新的「地區營造」方向，將重新規劃和整合這些空間，提供配合居民需要的休憩設施、照明以及提升環境綠化。