消費券｜市民憂八達通有4位數額成賊人目標　警方叮囑提防盗取

為提高市民對打劫、爆竊等罪行警覺性，警方防止罪案科「安居樂月號」推廣車走訪港九新界各地宣傳防罪訊息。推廣車今日（16日）停泊在灣仔修頓中心外，防止罪案科警司李志文表示，政府派發的消費券共有4個電子支付平台，雖未見罪案因消費券而增加，但提醒市民應謹慎保管八達通及電話等財物。



「安居樂月號」推廣車今日（16日）停泊在灣仔修頓中心外，車內展示了不同的防盗感應器，例如鋪外紅外線感應器和紅外線對射式感應器，職員亦透過小遊戲教授市民面對賊人應採取甚麼應對措施。

防止罪案科聯同灣仔區滅罪會委員在場宣傳活動及向市民派發紀念品，例如防盗器、防狼器等。除宣傳車外，另準備三條防罪微影片，影片中設有獎問答遊戲，同時推出6款WhatsApp貼圖供市民下載。

防止罪案科警司李志文提醒市民近期應謹慎保管八達通、電話等財物，以免賊人有機可乘。（黎倩婷攝）

未見消費券相關罪案升 警方叮囑市民提防盗取八達通

消費券本月1日起正式派發，不少市民選擇以八達通領取，變成「八達通富戶」，但有市民指消費券下，不少人的八達通都有4位數儲值額，擔心八達通卡會成為匪徒目標。被問到最近關於消費券罪案有否增加時，防止罪案科警司李志文表示，政府派發的消費券共有4個電子支付平台，雖然未見有關消費券的罪案增加，但提醒市民應謹慎保管八達通、電話等財物。

警方提醒市民應謹慎保管八達通及電話等財物。

李志文又指，隨着疫情緩和，市民外出次數增加，令竊匪有機可乘，故此提醒店舖東主及住戶加裝防盜裝置或智能防盜系統，而在炎炎夏日，市民到沙灘暢泳時需提防「沙灘老鼠」，小心保管個人物品，避免財物損失。

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