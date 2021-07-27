上半年罪案跌4.6%　性罪行及裸聊勒索「逆市急增」　非禮案升69%

警方公佈今年上半年本港治安情況，整體錄得罪案總數是3.08萬宗，較去年同期跌4.6%。不過，涉及性罪行的個案上升，強姦案升36%，非禮案更飆升69%。警方指，整體罪案下跌，主要是由於行劫案、爆竊案等減少，顯示治安情況維持平穩。



警務處表示，2021年上半年錄得的整體罪案總數是30,871宗，較2020年同期減少1,474宗。（資料圖片／高仲明攝）

破案率達35.7% 警方形容治安維持平穩

警方指，2021年上半年錄得整體罪案總數是30,871宗，較去年同期的32,345宗減少1,474宗，即下跌約4.6%，而整體罪案破案率，亦由32.1%上升至35.7%。警方解釋，整體罪案下跌，主要是由於行劫案大幅減少6成、爆竊案減少3成等，顯示治安情況維持平穩。

今年上半年共錄10宗兇殺案，較去年同期的5宗，大增了約一倍。

裸聊勒索案急增1.4倍

勒索案升幅強勁，今年上半年共有707宗勒索案，較去年同期增加了334宗，大增89.5%。警方解釋，相關升幅主要來自裸聊勒索案件，共涉493宗，比起去年同期增加287宗，大增1.4倍，相信與疫情期間，更多人使用網上聊天和交友軟件有關。

今年上半年共錄10宗兇殺案，較去年同期的5宗，大增了約一倍。（資料圖片／高仲明攝）

非禮案增至483宗 增幅近七成

在性罪行方面，強姦案錄得34宗，較去年同期上升9宗，增幅36%，當中一宗涉及陌生人，破案率有97%。至於非禮案，亦大增了68.9%，案件達483宗，破案率為78%。

警方表示，受害人在網上認識疑犯後被性侵犯，包括強姦及非禮的案件有20宗，增加接近67%。

網上情緣騙案損失金額逾2.88億

警方表示，詐騙案由8,129宗增加至8,699宗，上升了7%。升幅主要來自網上情緣騙案，案件由429宗增加至822宗，大增約91.6%，損失金額超過2.88億元，上升1.6倍。

另外，雖然電話騙案較去年同期減少約兩成，但涉及損失金額仍然錄得一倍的升幅。

2021年上半年，警方共拘捕721名內地非法入境者，較2020年同期分別上升超過四倍。（資料圖片）

內地非法入境者增加逾4倍

警方又指，在非法入境趨勢方面，今年上半年共拘捕721名內地及521名非華裔非法入境者，較去年同期分別上升超過4倍及5%。警方說，內地非法入境者數字飆升，相信因疫情期間實施的入境管制措施有關，以致他們以偷渡的方式，來港從事非法勞工或賣淫活動。

64人因國安法被檢控

在國安法方面，警方再重申，截至今年6月30日共拘捕117人，涉嫌「分裂國家」、「顛覆國家政權」、「恐怖活動」、「勾結外國勢力」、「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」，部分人亦涉嫌「發表煽動文字」、「欺詐」、「洗黑錢」等被捕，當中64人已被檢控。