電話卡實名制｜邱騰華︰實名為防止罪案　不影響人權及新聞自由

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-05 11:01

政府預計於9月1日實行電話卡實名制，商務及經濟發展局局長邱騰華今早分別於兩個電台節台（5日）表示，本港現時1,200萬張太空卡的漏洞過大，指推行電話卡實名制，是為防止罪案發生，認為不會影響人權。他又指，實名制設計並非以行業分類，難以為某一行業豁免，並指不影響新聞自由。

▼1月29日，港府建議實行電話卡實名制▼

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邱騰華表示，電話卡實名制是為避免犯人利用太空卡犯案，讓執法機構能找出罪案源頭，認為不會影響人權。他亦強調，政府並不會收集用戶的個人資料，由電訊商負責保存，因此僅收集姓名、身份證號碼、出生日期。

邱亦指，若執法機構需要搜證，必先取得法庭搜令，不會查到用戶的通訊紀錄及內容；僅涉及危害公眾安全、犯毒、綁架等情況，某職級人員才可以「迫切或緊急理由」，毋須法庭手令要求索取資料。而當局為保障用戶私隱，已諮詢個人資料私隱專員的意見。

截至2021年3月8日，24間流動虛擬網絡營辦商服務名單。（通訊局網站）

邱又指，早前在諮詢期內收到的大部分意見，均認同電話卡實名制，強調目前不少騙徒使用「太空卡」犯案，認為本港現時1,200萬張太空卡的漏洞過大，加上電話卡實名制是國際主流，「收返嚟嘅意見，大家認為有呢個需要。」

至於問到新聞界有匿名報料、查冊的需要，新安排或令相關工作受影響。邱回應指，實名制的設計並非以行業分類，難以為某一行業豁免，認為不影響新聞自由。