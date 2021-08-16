民政署署理高級行政主任涉呃「應診假」上興趣班　遭廉署控六罪

廉政公署今日（16日）落案起訴民政事務總署一名署理高級行政主任，控告她涉嫌騙取「應診假」上興趣班，案情指她所提交的六份「離開工作崗位」申請表，聲稱在六個下午辦公時間，到一間中醫診所診症及治療，惟調查發現事實上去了上興趣班，涉六項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名。被告已獲廉署准予保釋，以待星期三（18日）在九龍城裁判法院答辯。



廉政公署今日（16日）落案起訴民政事務總署一名署理高級行政主任，控告她騙取「應診假」上興趣班。（資料圖片）

被告傅申（41歲），被控六項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，違反《防止賄賂條例》第9(3)條。被告於案發時是為署理高級行政主任，派駐到民政署轄下的黃大仙民政事務處，負責為黃大仙區議會提供秘書支援，料其時月薪為7.4萬元。

根據《公務員事務規例》，公務員可於辦公時間離開工作崗位，前往診所接受認可的治療、檢驗或診症服務。民政署的公務員如根據有關規例，申請於辦公時間離開工作崗位，應先取得其上司批准，及在返回工作崗位後填妥申請表。

其中5日實際傍晚才到中醫診所 1日更無到

控罪指，被告涉嫌意圖欺騙其主事人而使用六份載有虛假或錯誤陳述的「離開工作崗位」申請表，指她曾於2018年11月30日至2020年6月17日期間，於六個日子的下午到一間中醫診所接受診症及治療，而她明知意圖用以誤導政府。

廉署調查發現，被告曾在上述日子的其中五天，於黃昏到訪該中醫診所，餘下一日則沒有到過該處。被告被指在涉事的六天下午參加了興趣班。

廉署早前接獲民政署轉介的貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴該名署理高級行政主任。民政署在廉署調查案件期間提供全面協助。

廉署發言人表示，署方十分重視公務員誠信。廉署與公務員事務局合作，向各級政府人員提供誠信培訓及網上學習平台等，加強他們對《防止賄賂條例》及相關誠信議題的認識。廉署會繼續與各決策局及政府部門合作，向公務員宣揚廉潔文化。