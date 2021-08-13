新威國際周四停牌　廉署與證監會聯合行動拘捕5人　搜查辦公室

廉政公署今日（13日）發出聲明指，與證券及期貨事務監察委員會昨日（12日）展開一個代號為「玉麒麟」的聯合行動。廉署在行動中拘捕5人，包括一間上市公司的一名現任及一名前任執行董事，指他們涉嫌串謀他人收受利益，致使該上市公司批出多筆大額貸款予數間公司，部份借款公司是由該上市公司高層人員或相關人士操控，並延長還款期。據了解，該上市公司為新威國際控股(00058.HK)。



廉政公署今日（13日）發出聲明指，與證券及期貨事務監察委員會昨日（12日）展開一個代號為「玉麒麟」的聯合行動。（資料圖片）

廉署表示，5名被捕人士涉嫌串謀他人收受利益，致使該上市公司批出多筆大額貸款予數間公司，以及延長有關還款期。調查發現，部份貸款者由該上市公司高層人員或其相關人士操控，並拖欠還款，令該上市公司無法收回大部份貸款。

廉署及證監會在聯合行動中搜查多個地方，包括該上市公司的辦公室。廉署在行動中亦接見多名人士。由於調查仍在進行，廉署不宜作進一步評論。

廉署會繼續與證監會等相關監管機構保持緊密合作，聯手打擊涉及在香港上市的公司的貪污及非法活動。

廉署表示，一直致力向商界推廣誠信營商文化，協助上市公司提升企業管治及董事誠信，鼓勵上市公司管理層妥善履行董事責任，減低業務貪污舞弊風險。此外，廉署亦會向上市公司提供防貪指引，內容涵蓋貪污風險管理和內部監控措施，協助它們恪守良好企業管治原則。