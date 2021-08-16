補習老師劏房藏爆炸品　官斥用於公眾活動可構成人命傷亡　囚4年

男補習老師涉在旺角劏房藏有喉管炸彈、易燃物品等，他早前在區域法院承認管有爆炸品罪。法官謝沈智慧今日（16日）判刑指，涉案單位內同搜出示威者常用裝備，如頭盔、手套等，加上案發時正值社會運動頻生之際，相信炸彈或用於公眾活動，直言一旦炸彈用於公眾活動，將會傷及警員、消防員、記者等，考慮案中所有因素後，決定判他囚4年。



被告黃棨騫（22歲，補習老師）被控於去年1月14日在旺角通菜街劏房單管有喉管炸彈。案情指，警方當日展開針對懷疑製造爆炸品的行動。被告與兩人步出涉案單位即遭截查，警方在單位懷疑大麻、喉管炸彈、火柴、易燃液體等，亦搜到示威者常用裝備，包括頭盔、豬嘴等。

單位內搜出示威者裝備

法官謝沈智慧指，爆炸品放置於旺角單位，該區為香港其中一個人口最稠密的地區，而且爆炸品亦與其他高度易燃物放在一起，一旦發生意外，將會構成人命傷亡。雖然沒證據顯示爆炸品的用途，但案例指出除了為非作歹，沒有其他原因，加上涉案單位內搜出示威者的常用裝備，如手套、頭盔、鹽水等，考慮到事發時正值社會運動頻生之際，相信炸彈或用於公眾活動。

碎片可波及50米範圍

謝官續指，本案的炸彈可在1米內範圍產生熱力，碎片可波及範圍遠至50米，可造成嚴重死傷，若炸彈在公眾活動中使用，將會傷及警員、消防員、記者、示威者、行人等，對公眾安全構成莫大威脅，法庭亦要發放訊息，表達不會縱容這類罪行，犯案者也要接受嚴重懲罰。

案件編號：DCCC13/2021