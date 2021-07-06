「光城者」圖製炸彈發動恐襲　國安處拘9人包括中學生大學管理層

撰文： 邵沛琳 郭倩雯 黃偉民 黃慧姍 最後更新日期： 2021-07-06 13:21

組織「光城者」企圖策劃本港恐怖襲擊，警方昨日（5日）拘捕9男女包括中學生及大學管理層人員、中學職員等人。警務處國家安全處高級警司李桂華指，被捕人士涉嫌製造土製炸藥TATP，計劃於海底隧道、鐵路、法庭及垃圾桶等地發動炸彈襲擊，意圖造成人命傷亡。李形容此為「由港獨組織策劃嘅一個恐怖襲擊」，並稱該組織分工精密，包括有金主、堪察組及製造炸彈的小組等。據了解，被捕大學管理層及中學教職員提供資金，予中學生策動恐怖襲擊。 另外警方發現組織招募打算離開香港的中學生去犯案，更企圖協助他們犯案後逃到國外。該組織租用尖沙咀彌敦道一賓館單位，用作爆炸品實驗室及儲存化工原料。行動中，警方檢獲製造TATP的儀器、少量炸藥、製造土製炸彈的化工原料。李指出TATP化工原料具殺傷力，在不穩定狀況下隨時有爆炸風險。

警務處國家安全處高級警司李桂華表示，昨日（5日）警方於不同地方執法，在尖沙咀一賓館搗破一個爆炸品實驗室，被捕人士屬於激進港獨組織「光城者」。他們涉嫌策劃於本港進行恐怖襲擊，以及製造土製炸藥TATP（三過氧化三丙酮）。據警方調查所知，疑犯有詳細的行動計劃及行動指南，他們企圖襲擊公共設施，包括海底隧道、鐵路、法庭、街道上的垃圾桶，甚至發動汽車炸彈襲擊，企圖製造市民的死傷情況。

李桂華表示，該個組織成員有精密的分工，包括有金主、採購化學物料及完成襲擊的物品、製造炸彈的小組、堪察組及負責放置炸彈的行動組。警方指，小組主要找打算離開香港的中學生去犯案，如果完成行動會安排他們立即離開香港，有關計劃已經到實踐階段，並有足夠資金，每一步都有行動指南，包括如何放置炸彈及完成後離開路線等。成員曾經到兩個不同法院堪察、攝影作為紀錄。據了解，被捕大學管理層及中學教職員提供資金，予中學生策動恐怖襲擊。

警拘9名男女 包括6名中學生 有被捕人為大學管理層、中學職員

李桂華表示，警方以香港國安法第24條「串謀策劃使用炸彈、意圖造成社會危害活動罪」，合共拘捕5男4女，他們介乎15至39歲，當中6人是中學生，另外有大學管理層人員、中學職員、網上平台出租車司機等。至於6名中學生就讀不同的中學，而被捕人主要在街站及網上途徑認識對方。

行動中，警方檢獲製造TATP的儀器、少量炸藥、製造土製炸彈的化工原料，以及大量疑施襲時所用的通訊器材、氣槍、行動計劃書、約8萬港元等證物。李指部份證物在被招攬的中學生的處所搜出，包括外國用的電話卡、約1萬港元外幣，不排除是讓他們逃離香港時所使用。另外警方再凍結約60多萬元資產。

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另外，組織租用尖沙咀彌敦道一賓館單位，用作爆炸品實驗室及儲存化工原料。爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德表示，在尖沙咀一爆炸品實驗室內存有實驗室工具、微量TATP化工原料，以製造出一個具殺傷力的爆炸藥，而這些物品在不穩定狀況下，隨時有爆炸風險。

對於組織「光城者」企圖策劃本港恐怖襲擊，李桂華指疑犯今年初開始活躍，他們會擺街站及派發文宣等，早於今年5月警方以國家安全曾作出拘捕行動。初步相信「光城者」成員於今年6月租用尖沙咀彌敦道一賓館單位，最近開始設立爆炸品實驗室。

行動中，警方檢獲微量原材料、製造工具及小量炸藥，至於真實的爆炸品數量仍有待檢驗。警方於上址檢獲行動指南，顯示疑犯企圖於7月上旬策動計劃，針對大量市民受到傷害，動機更提及「香港獨立」訴求等字眼。警方指，市民如有懷疑及舉報可向警方聯絡，而化工原料從業員如果有懷疑，亦可以與警方聯絡，更呼籲家長留意子女去向、避免他們被人唆擺去進行違法行。

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行政長官林鄭月娥：「黑色暴力」從群眾變成隱蔽式

今日（6日）行政長官林鄭月娥出席行政會議前見記者指，自國安法去年頒布後，在止暴制亂成效是有目共睹、無容置疑。惟市民的守法意識變得薄弱，而社交網絡亦欠缺監督，有人藉此散播仇恨思想及極端言論，亦有假消息及反對中央，其中7.1的企圖謀殺警察案，已響起警號，亦有人在禮賓府縱火，並揚言恐嚇政府及警方。



林鄭月娥認為，這些行動並非偶然，證明「黑色暴力」從群眾變成隱蔽式，執法部門會作調查，將會針對網上有人煽惑他人殺警。在政策層面，相關局方將加快建立與國安法更健全的制度及機制，她亦已要求所有政府部門都要有維護國安的意識，包括教育、廣播及文化藝術等。林鄭希望市民要公開譴責暴力，又指一些「無暴力只有暴政」的言論是謬論，強調不能為施暴者找藉口，家長、校長亦應留意身邊年輕人行為，如有違法行為就要舉報。