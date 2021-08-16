新冠疫苗｜累計376萬人打針　接種率55.3%　單日預約人數回升三成

新冠疫苗接種計劃推行172日，今日（16日）再多6.48萬人接種疫苗，累計376萬人已打疫苗，佔12歲或以上居民的55.3%。預約人數連跌5日後，今日稍為回升三成至1.54萬人預約接種，但仍屬低位。另外，昨日錄得11宗接種後，出現副作用而送院，情況穩定，2人留院觀察。



▼8月15日 市民趕往社區疫苗接種中心打疫苗▼



增3.5萬人打首劑

政府公布，截至今日晚上8時，過去24小時共有約64,800人接種疫苗，科興疫苗首劑及第二劑分別有9,000人及1.02萬人，復必泰疫苗首劑及第二劑分別有2.63萬人及1.93萬人，以打首劑人數計算，新增約35,300人。

自接種計劃展開以來，已接種6,699,900疫苗，當中科興疫苗有2,561,500劑，佔38.2%，復必泰疫苗有4,138,400劑，佔61.8%，現時已有3,763,700人接種第一劑疫苗，佔全港12歲或以上合適接種疫苗人口約55.3%。

至於預約接種疫苗人數方面，今日有1.54萬人預約，中斷了人數連跌5天的趨勢，較昨日多出32%。科興及復必泰分別有3,000人及12,300人預約。

由於政府向BioNTech/復星醫藥採購750萬劑復必泰疫曲，以每人需打兩劑計算，即可供375萬人接種。截至今日已有234萬人接種，即復必泰接種名額只餘141萬個。

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另外，截至今日零時零分，過去24小時共有9宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中6人已經出院，1人留院觀察，2人未經診症自行離開醫院。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

