新冠疫苗｜9月將審視要否打第三劑　劉宇隆：長者及醫院員工要

本港新冠肺炎疫苗計劃開展近半年，近日不少人討論是否要接種第三針。衞生防護中心轄下科學委員會今日（16日）開會，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，相信9月底會是合適時間審視特別組別人士是否須接種第三劑疫苗。他強調並非所有人須打第三針，以復必泰（BioNTech）而言，只是小部份人有需要，例如正服用抑制免疫力藥物的病人。



科興而言，相信長者及有高風險人士需接種第三針，例如在醫院、機場、檢疫中心等地工作的人士。劉宇隆又認為現時長者接種率仍偏低，「第一塊餅、第二塊餅都未做好，點講第三塊？」



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研究指打第三劑科興抗體升7倍

劉宇隆會後表示，今日會議上沒有機會討論是否須接種第三針，而現時各地有關第三針的數據亦不斷出現，認為9月底或10月會是合適時間討論。以科興而言，研究指60歲以上長者接種兩針6至8個月後，抗體有下跌；接種第三針後「有好好功效」，抗體水平升7倍，而中和抗體更升至300以上。

不過他指，長者目前接種率仍較低，故應先鼓勵長者接種疫苗；並認為醫生評估時亦「唔好太過小心，其實都可以打」。他又強調，長者感染新冠肺炎死亡率較高，「唔想開關之後，無接種疫苗長者死亡率咁高」。

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醫院、檢疫中心等工作人員也需打第三劑

另外，除了長者外，他指高風險組別人士亦可能要打第三針，包括在醫院、檢疫中心等工作的人士。他強調該批人士如感染新冠肺炎病情不會嚴重，接種第三針的用意是維持有關場所運作。

而復必泰方面，劉宇隆指只有小部份人士需要接種第三針，包括免疫力低或有缺陷人士，例如正服緊抑制免疫力藥物等。他又重申，現時本港接種計劃中的兩種疫苗預防死亡、入院有效率為80%至90%，「唔好以（因）為打完針會感染，對疫苗沮喪而唔打。」

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