渣馬｜楊德強：人數減至1萬料有好消息　有電視台洽全運會轉播權

港隊在東京奧運報捷，全城吹起運動熱潮，港將往後的表演備受觸目。《香港01》早前引述消息指，港府計劃再下一城，與北京政府協商將下月全國運動會的轉播權交由本地免費電視台播放。體育專員楊德強早上在電台節目透露，本港正有電視台與內地洽購全運會轉播權，相信香港「一定有得睇」，但他拒絕透露詳情。

至於另一項全城觸目的本地體壇盛事，渣打馬拉松能否如期在10月舉行，楊德強則指，成事機會很高，田徑總會本周內會公布結果，惟參賽人數減至約1萬人，只餘往年的四分一，路線亦會有改動，參加者亦必須打齊兩針疫苗。



體育專員楊德強早上在商台節目《在晴朗的一天出發》時指，今屆隨港隊到東京奧運，事前已估計今屆奧運的成績會較往年好，但港將破紀錄勇奪6個獎牌是意料之外的事。他形容是「喜出望外」，又指何詩蓓在200米奪銀後，再於非主項的100米自由式奪牌，大讚對方進步神速，帶來「驚喜」。

他又表示，政府過去5年投放在體育學院的資源大增，從15至16年的約4億元，倍增至今年度的近8億元，增撥資源投放在專業支援團隊，加強心理輔導及物理治療的支援，增聘體能教練等備戰，亦有增加運動員等，亦有用大數據挑選有潛質的運動員，特訓衝擊獎牌。

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港府今屆破天荒購入東京奧運的轉播權，交由3大電視台的免費和收費頻道播映，下月舉行的全國運動會又會如何安排？楊德強透露，已有本港電視台與內地洽購全運會轉播權，相信香港「一定有得睇」，惟他拒絕透露有多少間電視台將轉播賽事，以及其他詳情。

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渣馬料參賽人數減至1萬人 大會重新規劃路線

至於全城觸目的年度盛事渣打馬拉松是否有好消息？楊德強表示，已與田徑總會商討幾個月，對方基於疫情發展，已多次修改舉行賽事的建議，當局7月初再次收到田徑總會的修訂方案，指將參加人數由以往的7萬人，大幅削減至1萬多人，參賽者僅以往四分一，大會會重新規劃路線。至於大會往年都會邀請非洲等多地選手參賽，楊強調，大會今次仍可繼續此慣例，但預料只能邀請疫情較穩定的鄰近國家跑手。

楊德強指，當局收到建議後，已與有關部門商討，上周亦再度與田徑總會開會，又透露除田徑總會的建議外，參加者亦須遵守防疫安排，包括打齊兩針疫苗，以及在賽前接受檢測，他形容「大家都好想促成事件」，而當局會「盡力協助，佢哋都好想去搞，相信大家都有咁樣嘅共同意願下，成事（機會）都大」。

他又透露，當局同時亦與其他體育機構洽談單車節等多項體育盛事，強調有關賽事和活動最終能否舉行，要視乎參與人數和防疫措施等安排，強調接種疫苗必不可少。