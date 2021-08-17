袁國勇：唔好再諗免疫屏障　要全民打疫苗才可保護自己、達至通關

灣仔帝盛酒店三名住客先後確診，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（17日）到場視察後認為，其中兩人在酒店內傳染對面房的外傭。三人都曾經接種兩劑復必泰疫苗，被問到為何傳染力仍如此驚人時，袁國勇稱疫苗對肺部的保護好，感染後不會有重症，但對鼻咽的保護較細，病毒仍可繁殖，並傳染他人。

他又直指「唔好再諗免疫屏障」，外國經驗反映即使接種率超過七成，仍會有大爆發，而香港即使有九成人打針，仍有一成、即75萬人可能受感染，假設死亡率是1%，也會有7500人不治，因此全港市民也應接種新冠疫苗，才可保護自己，並達至通關、放寬社交距離。



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袁國勇調查後發現，一對夫婦在開房門交檢測樣本期間，房內病毒疑流出走廊，再流入外傭房間致感染。三人都曾經在香港接種了兩劑復必泰疫苗，被問到為何傳染力仍如此驚人時，袁國勇解釋，疫苗對於肺部的保護好，感染後不會有肺炎、嚴重併發症，但對鼻咽的保護較細，病毒仍可繁殖，並傳染他人。不過，已打針的人在感染後，其體內病毒量很快會下跌，中和抗體上升，釋放病毒的時間較短，對其他人影響較細，他呼籲市民仍應盡快打針。

袁國勇呼籲市民不要再期望有多少百分比的市民打針後，便可達至群體免疫，而是所有人都應打針，才有望通關及放寬社交距離措施。（資料圖片／羅君豪攝）

本港專家數個月前曾稱接種率若達到七成便可有群體免疫，袁國勇今天直指「唔好再諗免疫屏障」，因為外國經驗反映即使接種率超過七成，仍會有大爆發，而香港即使有九成人打針，仍有一成、即75萬人可能受感染，而且香港大部分長者都未打針，假設死亡率是1%，也會有7500人不治。

他呼籲市民不要再期望有多少百分比的市民打針後，便可達至群體免疫，而是所有人都應打針，才有望通關及放寬社交距離措施，重申除非對疫苗有急性免疫反應，否則都應打針。

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至於打第三針的問題，他稱外國數據反映如有免疫系統問題，例如屬移植病人、淋巴癌病人、血癌病人，便應接種第三針，但是否所有長者都需接種第三劑疫苗，則需更多數據才能確定。