袁國勇：赤柱外傭疑在檢疫酒店受感染　基因排序與對面房100%相同

一名由美國返港、居於赤柱獨立屋的38歲外傭確診，並帶有L452R變種病毒，她已完成接種疫苗，並有抗體，只在香港檢疫7天，進入社區後確診。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（17日）到這名外傭檢疫期間所住的酒店「灣仔帝盛酒店」視察，發現她所住房間的對面房亦有一對夫婦確診，而三人的病毒基因排序100%相同。

經初步調查後認為，或因夫婦在交深喉唾液樣本期間打開了房間窗戶，房內有病毒的空氣流出走廊，並在外傭開房門交樣本時流入外傭房間，造成空氣傳播。



袁國勇認為，或因夫婦在交深喉唾液樣本期間打開了房間窗戶，房內有病毒的空氣流出走廊，並在外傭開房門交樣本時流入外傭房間，造成空氣傳播。 （馬煒傑攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，灣仔帝盛酒店307號房早前有一對夫婦確診，丈夫是第12001宗個案（37歲男子），於8月5日公布確診，而太太是第12005宗個案（36歲女子），於8月6日公布確診。這對夫婦的病毒基因排序結果與居於赤柱獨立屋的38歲外傭（第12032宗個案）100%相同，都屬Delta變種病毒的「AY.3」品種，因此今天到酒店調查三人是否有傳播關係。

居於赤柱獨立屋的38歲外傭確診，並帶有L452R變種病毒，袁國勇調查後指，懷疑她檢疫時在灣仔帝盛酒店被對面房所傳染。 （梁鵬威攝）

袁國勇就稱，38歲菲傭住在305號房，8月8日才完成檢疫，該房正於307號房對面，兩個房間位處該層走廊末端，空氣轉換流量低於正常的每小時4至6次，只有2.1至2.8次，情況不理想，稀釋病毒的速度會較低。另外夫婦在8月3日向檢測商交深喉唾液樣本時，開門1.5分鐘，期間無依指示關上窗戶，懷疑房內帶有病毒的空氣由此流出走廊，而檢測商職員隨即到菲傭房間收集其樣本，估計空氣便流入菲傭房間，造成空氣傳播。夫婦的樣本病毒CT值只有16，十分低，代表病毒量高。而機電工程署今天進行的煙霧測試亦證實這個假設，發現空氣的確可以由307號房流出，並進入305號房。

305號房和307號房正位於對面。（馬煒傑攝）

他續指，或因走廊盡頭氣壓、氣流不夠充足，已要求酒店研究及改善，又已提醒檢測商在安排職員收集樣本時，應該先提醒住客關窗，以免對自己、其他住客造成風險。他又指，現時檢測商收集樣本時需核對住客身份證，需一定時間，但既然在派發樣本包時已經核對了身份，毋須在收集時再核對一次，希望盡量將住客開房門的時間縮短。他認為酒店「封死窗」並不可行，因為部份人需檢疫21天，期間或需做運動，不開窗會令二氧化碳含量過高。

灣仔帝盛酒店檢疫人士在窗戶上為自己計算檢疫日數。 （梁鵬威攝）

三名患者均是於8月1日坐CX883航班由美國來港，但袁國勇認為他們在飛機上傳染對方的機會不大，因為他們分別坐商務艙和經濟艙，相距遠，而且外傭的僱主一家暫無人染疫，加上外傭抵港後12天才驗出陽性，種種證據都反映她在8月3日於酒店感染的機會較大。

歐家榮其後補充，於灣仔帝盛酒店提供病毒檢測服務的承辦商是Prenetics。記者正向Prenetics和灣仔帝盛酒店查詢事件。