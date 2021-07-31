新冠肺炎｜已打針者帶有傳染力病毒　袁國勇：這批人或會隱形傳播

近日香港不少輸入個案都已經完成接種疫苗，但仍然感染到新冠病毒，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（31日）向《香港01》表示，Delta變種病毒不單傳播力強，亦能促使患者體內帶有較高的病毒量，在一些已完成接種疫苗，甚至抗體水平高的無病徵患者，仍然能夠檢驗到有傳染力的活病毒。這項結果反映，即使接種者自身受到疫苗保護，變得無病徵或病徵輕微，但其仍存有傳染他人的能力，直言這批人或會造成隱形傳播。

袁國勇強調，所有人都應盡快接種新冠疫苗，只有超過90%人都完成接種，疫情才有望終止。



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袁國勇向《香港01》表示，全球疫情現時受到Delta變種病毒所影響，部分國家即使疫苗接種率已達70%，疫情都出現反彈，香港政府應該汲取他國之經驗，及早準備。他指出，Delta變種病毒之所以危險，既因其傳播力高，亦因其能夠感染人類的上呼吸道黏膜，亦即鼻咽和喉嚨，令到患者的病毒量更高，高於原始病毒、Alpha變種病毒和Beta變種病毒，即使已接種疫苗，仍不能幸免。

袁國勇強調，所有人都應盡快接種新冠疫苗，只有超過90%人都完成接種，疫情才有望終止。（資料圖片／羅君豪攝）

他透露，在一些無病徵的輸入個案當中，部分年輕、中年患者雖然已經完成接種疫苗，亦檢測到高的抗體水平，但仍然培植到有傳染力的活病毒。這個發現反映即使接種者自身受到疫苗保護，變得無病徵或病徵輕微，但其仍存有傳染他人的能力，袁國勇直言，這批人或會造成隱形傳播，傳染到未接種疫苗的人士。

他坦言，雖然BioNTech疫苗能減少傳染力，但應對Delta變種病毒的效果就未如預期般理想。已完成接種疫苗者，也不應在生活及社交活動上過於放鬆。

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袁國勇認為，所有人都應盡快接種新冠疫苗，因為遲早都有機會受到感染，而且只有超過90%人都完成接種，疫情才有望終止。他稱，口罩令、社交距離措施等只屬過渡政策，當社會大部分人都接種疫苗後，才有望全面放寬限制，並重建正常的社會。