雨川小學將劍擊項目融入校園　望推動運動普及化

港隊代表在今屆東京奧運屢創佳績，張家朗在男子個人花劍項目中勇奪金牌，為香港奪得東京奧運第一金。更成為香港歷來第二面奧運金牌得主，為港爭光。不過，本港坊間的劍擊課堂學費不低，被外界視為「貴族運動興趣班」，不利基層學生參與。保良局雨川小學為了將劍擊活動「平民化」和「普及化」，計劃將劍擊運動融入校本體育課程，將學校改造成「新界東兒童劍擊培訓基地及比賽中心」，讓更多基層兒童受惠。



保良局雨川小學於2018年已引入劍擊課程。

港隊在奧運中的卓越表現，提升市民對劍擊運動的關注度。不過，學習劍擊成本昂貴及場地不足所限，大部份學界新力軍的成員主要來自私立及直資小學 。保良局雨川小學於2018年已引入劍擊課程，透過申請不同基金，加上校方補貼，共注資150萬元，希望可以將劍擊項目融入校本課程。

校方利用平日體育堂或不同時段，先是於二年級進行劍擊示範及教學，並挑選有潛質同學成立劍擊校隊。由於資源有限，過往只能讓二年級的學生參與課程。該校於2021年初已申請「戴麟趾爵士康樂基金（主要基金）特別計劃」的260萬元，進一步改善和專業化校內的體育設施，使來年各個年級都能參與。

校方目標把學校改造成「新界東兒童劍擊培訓基地及比賽中心」，將地下有蓋操場增設透明摺疊趟門、地墊、冷氣及基本訓練器材。另擬於一樓多用途場地增設永久劍道及地墊及訓練及比賽用專業器材，將劍擊課程「專業化」。

學校長遠目標則希望打造小學成為一個具專業、合規格、富質素的劍擊及比賽中心，添置8至10條可收藏及流動式的比賽劍道及器材。而這批流動式器材未來可於禮堂舉辦大型比賽時應用，令劍擊運動及比賽更專業，走向「盛事化」。

保良局雨川小學共注資150萬元。希望可以將劍擊項目融入課程。（羅君豪攝）

該校劍擊課程胡教練指，早在5至6年前，香港只有5至6個劍擊教學團體。而現時團體數目增約5倍共30間左右。保良局雨川小學在2020 正式參與教育局及民政事務局合作的「開放校園設施推動體育發展計劃」，外借場地讓外界團體租用作劍擊培訓，希望將劍擊運動推廣至社區。

現時校方正與香港劍擊總會轄下屬會合作，廉價租出場地以舉辦價錢親民的劍擊課程，課程現於周六及暑假持續進行，反應熱烈，每堂120元亦相對較「基層」，每班大約 20至30名額。

保良局雨川小學去年參與教育局及民政事務局合作的「開放校園設施推動體育發展計劃」，外借場地讓團體租用作劍擊培訓。（羅君豪攝）

其中一位參與課程的鄺曉琪小朋友，已經學習了4個月劍擊，她的母親指，之前由於疫情，所有課外活動暫停。而且坊間的劍擊課程較少、雨川小學的場地更離家近、場地資源比較好等等因素底下；在得知這課程時就報名了。她續指，女兒平時會分享上堂情況，透過劍擊訓練後，與同學的關係變得更好。「囡囡學得開心，作為家長對劍擊的了解都多咗」。她希望這項運動愈來愈普及，更多人認識，小朋友亦會更用心去學習。